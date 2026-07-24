Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Fuego

Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / Gabri Solera - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Noticias relacionadas

Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  2. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  3. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  4. Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
  5. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
  6. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  7. La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos
  8. Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Samsung renueva el ecosistema Galaxy con nuevos plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con IA

Samsung renueva el ecosistema Galaxy con nuevos plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con IA

Descubre dónde repostar gasolina y gasóleo al mejor precio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes 24 de julio

Descubre dónde repostar gasolina y gasóleo al mejor precio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes 24 de julio

Finales a la altura

Finales a la altura

Odisea literaria, epopeya cinematográfica

Odisea literaria, epopeya cinematográfica

Las camas del abandono

Las camas del abandono

La crianza como proyecto

La crianza como proyecto

Tenerife afronta este viernes una jornada de viento fuerte y hasta 30 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas

Tenerife afronta este viernes una jornada de viento fuerte y hasta 30 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas
Tracking Pixel Contents