Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra

Una mujer de Canarias sostiene que la perra de Chenoa podría ser su mascota, desaparecida en Tenerife en abril de 2024, y ha solicitado una prueba de ADN para aclarar definitivamente si se trata del mismo animal.

La artista, a través de su equipo, rechaza esa posibilidad. Un comunicado difundido por la revista HOLA, tras la repercusión del caso asegura que la documentación legal y veterinaria confirma que Cloe no es la perra reclamada y que su adopción se realizó cumpliendo todos los protocolos.

La polémica ha coincidido con el inicio de una nueva temporada de Dog House, el programa de TVE presentado por Chenoa y centrado en la adopción responsable de perros.

Una mujer de Tenerife pide comparar el ADN

Cristina, la mujer que ha hecho pública la reclamación, afirma haber encontrado numerosas similitudes entre Cloe y su perra, desaparecida en Tenerife en abril de 2024.

Por ese motivo, solicita una prueba genética que permita comparar a ambos animales y resolver cualquier duda sobre su identidad.

La denunciante pública ha querido desvincular a Chenoa de cualquier posible responsabilidad. Según su versión, la cantante habría adoptado a la perrita de buena fe y sin conocer la historia anterior que, a juicio de Cristina, podría tener el animal.

La reclamación no cuestiona, por tanto, la intención de la artista, sino el origen de la mascota y el proceso previo a su adopción.

El equipo de Chenoa niega que sea el mismo animal

Tras la difusión del caso, el entorno de la cantante emitió un comunicado para defender la legalidad de la adopción y rechazar que Cloe sea la perra desaparecida en Tenerife.

Según esa respuesta, el proceso se realizó “cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales”, incluidos los controles veterinarios y la comprobación del microchip por parte de la asociación responsable.

El equipo de Chenoa señala que se escaneó al animal y se le implantó un nuevo dispositivo identificativo. Además, asegura que se practicaron una inspección física y radiografías para comprobar si había llevado anteriormente otro microchip.

Estas pruebas, añade el comunicado, descartaron “categóricamente” la existencia de un dispositivo anterior.

La documentación veterinaria, clave en la disputa

La posición de la cantante se apoya en los informes veterinarios y en la documentación generada durante la adopción.

“Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal”, sostiene el comunicado.

El equipo considera el expediente cerrado y afirma que no entrará en nuevas especulaciones por respeto a la privacidad y a la veracidad de los hechos.

La mujer que reclama al animal, sin embargo, mantiene su petición de una prueba de ADN. Esa comparación genética sería, según su planteamiento, la vía para despejar una duda que las similitudes físicas no permiten resolver por sí solas.

La polémica coincide con el regreso de ‘Dog House’

El caso ha adquirido una mayor repercusión por coincidir con la nueva temporada de Dog House, espacio de TVE dedicado a mostrar el funcionamiento de un albergue y el proceso de adopción de sus perros.

Chenoa presenta el programa y se ha convertido en una de sus principales caras visibles en la defensa de la adopción responsable.

La relación entre el contenido del formato y la disputa sobre el origen de su propia mascota ha situado el caso en el centro de la conversación pública.

Mientras Cristina reclama una prueba genética, el equipo de la artista mantiene que los controles realizados durante la adopción son suficientes y que no existe ninguna irregularidad.

Por ahora, las dos partes sostienen posiciones distintas: una pide verificar la identidad del animal mediante ADN y la otra considera demostrado, a través de la documentación veterinaria, que Cloe no es la perra desaparecida en Tenerife.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas