El Consejo Social de la ULL aprueba tres microgrados sobre industria audiovisual, comunicación gráfica y patrimonio

Los microgrados son enseñanzas propias que la Universidad de La Laguna implantará a partir del próximo curso académico 2026/27, constan de 24 a 36 créditos y parten de asignaturas de titulaciones que ya se están impartiendo, en la idea de obtener una certificación específica sobre una materia concreta. El Consejo Social ha dado hoy 23 de julio su visto bueno a los tres primeros.

A ellos pueden acceder estudiantes que hayan aprobado al menos el primer curso completo de su titulación y que quieran formarse en un ámbito determinado. El primero es Microgrado en Historia y Lenguaje del Cine, con cuatro asignaturas de seis créditos, dirigido al alumnado principalmente de Humanidades, y con diez plazas previstas. Si sobraran plazas podría ofertarse fuera de este ámbito e incluso a personas ajenas a la universidad.

El segundo es el Microgrado en Comunicación Gráfica y Visual, que permite la adquisición de destrezas en la elaboración de discursos visuales y narrativas gráficas. Está pensado para los estudiantes de Periodismo, Restauración de Bienes Culturales y de Bellas Artes, pero también, si sobraran plazas podría ofertarse a profesionales del sector. Cuenta con una oferta de cinco plazas y cuatro asignaturas.

El tercero es Microgrado en Documentación Técnica y Digital del Patrimonio Cultural, destinado a profundizar en el análisis y registro del material documental aplicado al estudio, diagnóstico y catalogación del patrimonio de este ámbito. Con igual estructura, plazas y créditos que el caso anterior, está dirigido al alumnado de Artes y Humanidades y titulaciones afines.

José Manual García Fraga, vicerrector de Docencia, recalcó que los microgrados son para alumnado que se incorpora a las aulas donde estas asignaturas ya se imparten, motivo por el cual la oferta de plazas es todavía reducida, hasta ver la demanda que consiguen. El precio de los microgrados responde a las tasas públicas de cada una de las asignaturas.

Modificación de las titulaciones de Economía, Empresa y Turismo

Las titulaciones de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo van a experimentar una profunda modificación para adaptarse a los nuevos tiempos, con contenidos más cercanos a las demandas del actual mercado laboral. En opinión de la decana, Carmen Inés de la Rosa, presente en la sala, el propósito es crear titulaciones más flexibles, internacionalizadas y que contengan nuevas habilidades cuantitativas y analíticas, además de competencias digitales, de ética y de sostenibilidad.

El propio centro lleva trabajando todo el curso académico en una intensa propuesta de cambio, que incluye incluso menciones de especialización en el último curso, con la posibilidad de formación dual en empresas, y que añade también un Grado en Marketing.

Con esta propuesta se ha elaborado un informe de necesidad que, tras la autorización hoy del Consejo Social, se remitirá al Gobierno regional. Esta solicitud, explicó el vicerrector, resulta un requisito imprescindible para poder remitirla a Madrid, a la correspondiente agencia evaluadora, con la idea de que todos estos cambios se implanten en el curso 2027/28.

El rector del centro académico, Francisco García, añadió al final de este debate que en el curso 27/28 está prevista la impartición de cinco nuevos grados: Ingeniería Aeroespacial, Gestión de Datos, Biomedicina, Ingeniería Eléctrica y, ya mencionado en esta nota, Marketing.

En otro orden de cosas, se conoció la despedida de Víctor Díaz como secretario interino del Consejo Social, cuyo puesto ocupará a partir de ahora Marta Quirós. El pleno le agradeció la labor realizada en esta labor al saliente.

Noticias relacionadas

Previamente a la sesión, los miembros del órgano colegiado visitaron las instalaciones del edificio que alberga el Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI), y que concentra toda la infraestructura pesada del centro universitario.