La Policía Nacional lo confirma: no todas las gafas para ver el eclipse son seguras y las falsificaciones pueden dañar tus ojos y tu bolsillo

El próximo 12 de agosto de 2026 España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados, el eclipse solar podrá contemplarse en algunas partes de la península. Aunque los ciberdelincuentes también se aprovechan de este fenómeno para robar dinero a sus víctimas

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a quienes tengan pensado disfrutar del eclipse solar y han recordado la importancia de utilizar unas gafas correctas para observarlo. "12312-2 es la norma ISO que debe constar en las gafas que compres para ver el eclipse de sol el próximo 12 de agosto", avisan.

Además, advierte que no todas las gafas son válidas. Unas gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, no ofrecen la protección necesaria frente a las radiaciones infrarrojas y ultravioletas.

Cuidado con las falsificaciones

Las autoridades insisten en comprar estos productos únicamente en lugares de confianza y desconfiar de las ofertas tentadoras, estas siempre suelen ser sinónimo de estafa.

Los ciberdelincuentes aparecen cuando menos te lo esperas y, en este caso, se aprovechan del eclipse para estafar a sus víctimas vendiéndoles una gafas que parecen adecuadas, pero en realidad no cuentan con la homologación necesaria. "Que no te eclipsen con falsas ofertas", recuerda el agente de la Policía Nacional.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Mirar el sol directamente puede resultar dañino

Los expertos recuerdan que observar el sol sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista. La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede estar dañándosela sin darse cuenta.

Además, para observar el eclipse no deben utilizarse métodos caseros como:

Gafas de sol normales

Radiografías

Cristales ahumados

CDs o disquetes

Películas fotográficas

Filtros improvisados

Para saber si tus gafas cumplen con la normativa correspondiente, los interesados pueden consultar las recomendaciones de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses.

Cómo observarlo de forma segura

La recomendación es utilizar únicamente gafas específicas para eclipses que estén homologadas o recurrir a métodos de observación indirecta, como la proyección de la imagen del Sol sobre una superficie. Además, deben estar en buen estado para garantizar seguridad.

"Las denominadas "gafas de eclipse" (adquiridas en tiendas especializadas y planetarios) están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto", explican desde Trío de Eclipses.

El eclipse del 12 de agosto será una oportunidad única, pero las autoridades recuerdan que disfrutar del fenómeno debe hacerse siempre con precaución y protegiendo la salud ocular.