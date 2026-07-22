¿Nueva crisis en Muface?: 14.000 funcionarios abandonan el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública

Muface vuelve a la palestra. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige este miércoles al Gobierno garantías para su futuro a medio plazo. Una incertidumbre que el sindicato acompaña de cifras: desde el año pasado, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario para pasarse a la sanidad pública (7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio), incrementándose esta opción en seis puntos desde la entrada en vigor del nuevo concierto suscrito en mayo de 2025 con las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y ASISA.

Si hace apenas unos días una encuesta realizada por Foro Nacional de Médicos en Ejercicio privado de la Organización Médica Colegial (FONMEP) revelaba que el 80% de los médicos privados no ha mejorado sus honorarios tras la subida de primas a la mutualidad, ahora CSIF muestra su inquietud por el futuro de la entidad "dado que la ausencia de presupuestos está obligando a utilizar el remanente de tesorería, que en estos momentos podría estar en números rojos".

Consultas de Primaria

El sindicato ha exigido una explicación en el Consejo General de Muface celebrado este miércoles, en el que se hizo balance de situación y enfatiza la marcha de funcionarios a la sanidad pública. "Llama la atención el descenso que se ha producido en la actividad en consultas de Atención Primaria (230.941 menos respecto al mismo periodo del año anterior), destacando especialmente la bajada de la actividad en Pediatría (que pasó de 184.259 consultas en el segundo semestre de 2024 a 159.549 en 2025, lo que supone una variación del -13.4 por ciento)", indica el sindicato en un comunicado.

El balance también registra un descenso en la Atención Especializada de 150.000 consultas: Traumatología (-7,3%), Oftalmología (-8,9) y Obstetricia y Ginecología (-10,1), fueron las especialidades con mayor demanda.

Radiologías

El sindicato destaca el descenso producido en la actividad diagnóstica y dice que las bajas "más relevantes" se han producido en radiología simple (-13,4%), ecografía y Doppler (-15,5) y la tomografía axial computarizada (-20,8). Ante esta situación, asegura que "estará vigilante y si el Gobierno no informa con transparencia sobre esta situación, con garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo".

CSIF advierte de que la disminución de pruebas diagnósticas e intervenciones "puede deberse a la desestimación por parte de las aseguradoras y de las comisiones mixtas de Muface". Además, ha elevado una queja por la reforma del Estatuto de Muface, que consideran que resta "capacidad de control a los sindicatos integrantes en el Consejo".

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Entre otras reivindicaciones, reclama "una mejora de los estándares de calidad de la prestación asistencial que reciben los empleados públicos y eliminar cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial con respecto al Régimen General de la Seguridad Social". También, un copago farmacéutico común -con independencia de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social o al mutualismo administrativo-, y gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.