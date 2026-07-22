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EN UN PINAR

El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a evacuar varias urbanizaciones y confinar Villa del Prado

La Comunidad de Madrid ha informado de que ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales y de que se han desplazado a la zona 19 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos

Un incendio de Almorox (Toledo) obliga a desalojar varias viviendas: efectivos de Castilla-La Mancha y Madrid trabajan para frenarlo

Un incendio de Almorox (Toledo) obliga a desalojar varias viviendas: efectivos de Castilla-La Mancha y Madrid trabajan para frenarlo / EPE

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Daniel Gómez Alonso

Los incendios no dan tregua a España. Este miércoles, un fuego declarado en un pinar próximo a la urbanización El Romillo, en Almorox (Toledo), ha saltado a la Comunidad de Madrid, obligando a evacuar las viviendas de la Urbanización El Encinar del Alberche, una de las zonas residenciales más próximas al avance de las llamas, y a confinar el municipio de Villa Del Prado (Madrid). Además, se ha pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas

En las labores de extinción trabajan medios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. En la primera, el incendio ha sido declarado de nivel 2 y ha obligado a evacuar la urbanización El Pinar y a confinar la urbanización El Romillo.

En el aviso remitido a la población, Emergencias ha pedido a los vecinos de Villa del Prado que permanezcan en el interior de sus viviendas "hasta nuevo aviso", manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo y posibles partículas derivadas del incendio. La medida responde a la evolución del fuego, que, aunque se originó en Castilla-La Mancha, amenaza ya el límite entre ambas comunidades autónomas.

Carreteras cortadas

Se encuentra cortada la carretera M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías. Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se desplacen desde el casco urbano hasta la urbanización El Encinar del Alberche, ya evacuada.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha informado de que ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales y de que se han desplazado a la zona 19 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos. También trabajan bomberos forestales del Infocam, por lo que en total se han movilizado 8 medios terrestres 27 efectivos. El operativo actúa en coordinación con los servicios de extinción de Castilla-La Mancha, comunidad en la que se declaró el incendio, con el objetivo de impedir que el fuego se propague hacia territorio madrileño y proteger tanto las zonas habitadas como la masa forestal del entorno.

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La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un segundo mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno.

Fuente: El Periódico de España

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