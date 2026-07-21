Un asteroide llevará el nombre de la investigadora del IAC Tania Le Pivert

La investigadora postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Tania Le Pivert Jolivet dará nombre a un asteroide. La Unión Astronómica Internacional ha aprobado oficialmente la denominación (20747) Tanialepivert para reconocer sus aportaciones al estudio de la composición de los asteroides primitivos.

El anuncio se realizó durante la conferencia internacional Asteroids, Comets, Meteors 2026, celebrada entre el 6 y el 10 de julio en la ciudad polaca de Poznań. Con esta designación, Le Pivert se convierte en la quinta persona vinculada al centro de investigación canario que cuenta con un planeta menor denominado en su honor.

El reconocimiento queda recogido en el boletín del Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Menores, dependiente de la Unión Astronómica Internacional. Este organismo se encarga de evaluar y aprobar los nombres asignados a asteroides, cometas, planetas enanos y otros cuerpos pequeños del Sistema Solar.

Un asteroide descubierto en el año 2000

El objeto ahora denominado Tanialepivert fue localizado el 8 de enero de 2000 por el programa LINEAR, siglas de Lincoln Near-Earth Asteroid Research. En aquel momento recibió la designación provisional 2000 AM186, utilizada antes de la aprobación de su nombre definitivo.

El descubrimiento se produjo desde las instalaciones empleadas por el proyecto LINEAR en Socorro, Nuevo México, en Estados Unidos. Este programa del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts utiliza telescopios terrestres y detectores electroópticos para buscar, observar y catalogar asteroides y cometas.

El boletín oficial de nomenclatura identifica al objeto con el número 20747, seguido del nuevo nombre concedido a la científica del IAC. La numeración permite distinguirlo de otros cuerpos menores cuyas órbitas ya han sido determinadas con suficiente precisión.

La aprobación formó parte de un boletín publicado el 9 de julio de 2026 en el que se incorporaron 208 nuevos nombres de planetas menores, según la información divulgada por el IAC.

Qué investiga Tania Le Pivert en el IAC

La composición de los asteroides primitivos

Tania Le Pivert desarrolla su trabajo en el IAC dentro del campo de los pequeños cuerpos del Sistema Solar. Su investigación se centra en conocer la composición de los llamados asteroides primitivos, cuyo análisis aporta información sobre los materiales presentes durante las primeras etapas de formación del entorno planetario.

La científica estudia los espectros de estos objetos en las longitudes de onda visible e infrarroja. Los datos proceden tanto de telescopios instalados en tierra como de instrumentos situados en el espacio. Mediante esta técnica, los investigadores pueden identificar características de los minerales y otros componentes presentes en la superficie de los asteroides.

Su trabajo incluye también el examen en laboratorio de muestras obtenidas directamente de asteroides y transportadas hasta la Tierra por misiones espaciales. Esta combinación de observaciones astronómicas y análisis de materiales permite comparar la información captada a distancia con la composición física de las muestras.

La investigadora consideró la denominación un reconocimiento especialmente significativo dentro de un entorno académico marcado por la presión y las dudas. Le Pivert explicó que recibir la noticia durante la cena de gala de la conferencia ACM suponía una motivación para continuar con su actividad científica.

Cómo se elige el nombre de un asteroide

La asignación de nombres no se produce de forma automática después del descubrimiento de un objeto. Las propuestas deben ser estudiadas por el Working Group for Small Body Nomenclature (WGSBN), el comité especializado de la Unión Astronómica Internacional responsable de mantener unos criterios comunes para la denominación de los cuerpos menores.

En el caso de Tanialepivert, la explicación oficial destaca que la investigadora está especializada en la composición de asteroides primitivos y que su actividad abarca la espectroscopia visible e infrarroja y el análisis de muestras procedentes de misiones espaciales. La ficha puede consultarse en el boletín oficial del WGSBN.

Existen más de 26.000 planetas menores con nombre oficial, de acuerdo con los datos difundidos por el IAC. Estas denominaciones pueden recordar a científicos, exploradores, divulgadores y otras personas que han realizado aportaciones reconocidas en distintos ámbitos del conocimiento y la cultura.

La quinta persona del IAC con un asteroide

El nombre de Tania Le Pivert se suma al de otros cuatro integrantes o colaboradores del Instituto de Astrofísica de Canarias que habían recibido anteriormente esta distinción.

La investigadora Julia de León da nombre al asteroide (8324) Juliadeleón; Javier A. Licandro, al (17919) Licandro; Miquel Serra-Ricart, al (549151) Serra-Ricart; y Eri Tatsumi, al (41002) Tatsumi.

La nueva denominación amplía así la presencia de personal relacionado con el centro canario en el catálogo internacional de planetas menores. También reconoce una línea de trabajo del Instituto de Astrofísica de Canarias dedicada a investigar asteroides, cometas y otros objetos que conservan información sobre la formación y evolución del Sistema Solar.