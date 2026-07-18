Vithas innova con una técnica de aumento de mama única en Canarias

El Hospital Vithas Tenerife ha incorporado una nueva técnica de aumento de mama única en Canarias más precisa, segura y sin cicatrices visibles de la mano del doctor José Manzano, especialista en cirugía estética, plástica y reparadora del centro hospitalario.

“Es una técnica, de la que soy pionero en Canarias, mediante la cual colocamos el implante a través de una pequeña incisión situada en un pliegue natural de la axila. De esta forma, evitamos por completo las cicatrices en la mama y preservamos intacta su anatomía”, explica el doctor Manzano.

Su principal ventaja es que respeta completamente la mama. No se realizan incisiones sobre el pecho ni se atraviesa la glándula mamaria, por lo que no quedan cicatrices visibles. Además, al tratarse de una cirugía endoscópica mínimamente invasiva, se realiza una disección mucho más precisa y segura, minimizando el trauma quirúrgico.

Además, cuenta con importantes beneficios desde el punto de vista funcional al respetar íntegramente la glándula mamaria. Esto conlleva preservar la sensibilidad del complejo areola-pezón y mantener intacta la capacidad de lactancia en un futuro. Del mismo modo, la intervención se realiza sin alterar los ganglios linfáticos de la axila, respetando completamente esa anatomía. “Son detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que reflejan una filosofía de cirugía basada en el máximo respeto por los tejidos y en ofrecer a la paciente una intervención segura y lo menos agresiva posible”, apostilla el cirujano plástico.

Respecto a la seguridad, otro aspecto fundamental en cualquier cirugía, empieza mucho antes de entrar en el quirófano, con una correcta indicación y una planificación individualizada. “Durante la intervención utilizamos dispositivos específicos para introducir el implante mediante la técnica no touch, es decir, sin contacto directo con la piel ni con las manos del cirujano. Esto reduce al máximo la manipulación del implante y ayuda a disminuir el riesgo de contaminación bacteriana y determinadas complicaciones a largo plazo.

Cada detalle del procedimiento está pensado para aumentar la precisión, preservar los tejidos y ofrecer la máxima seguridad a nuestras pacientes”, asegura el doctor Manzano.

En cuanto al posoperatorio, gracias al abordaje mínimamente invasivo y a los protocolos actuales de recuperación, las molestias suelen ser muy llevaderas y la reincorporación a la vida cotidiana es relativamente rápida. “Siempre insistimos en seguir unas pautas específicas durante las primeras semanas para favorecer una correcta cicatrización y obtener un resultado estable, armónico y duradero. Al final, más allá de la técnica, lo verdaderamente importante es que el resultado se adapte a la anatomía y a los deseos de cada paciente, preservando siempre la naturalidad y la identidad. La mejor cirugía es aquella que realza la belleza sin llamar la atención sobre la propia intervención”, concluye el cirujano.