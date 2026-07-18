Muchos conductores lo hacen cuando juega España y la DGT avisa antes de la final del Mundial: 80 euros de multa por utilizar este elemento del vehículo para animar a la Roja

La selección española se enfrenta Argentina en busca de su segunda estrella. En las horas previas al partido, muchos aficionados van calentando motores y salen a la calle a animar al resto de vecinos. También hay caso, en los que los ciudadanos pueden encontrarse saliendo de trabajar y tocan el claxon como muestra de apoyo al resto de aficionados. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico ponen límites para los festejos y los conductores pueden exponerse a sanciones económicas.

Qué dice la normativa

Muchos conductores no conocen las normas sobre el uso de la señal acústica que incorporan los coches. El artículo 110 del Reglamento General de Circulación establece que las advertencias acústicas tan solo pueden utilizarse "excepcionalmente o cuando así lo prevea alguna norma de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, podrán emplearse señales acústicas de sonido no estridente, y queda prohibido su uso inmotivado o exagerado".

Cuándo está permitido tocar el claxon

La normativa contempla tres momentos en lo que el conductor puede utilizar el claxon:

Para evitar un accidente o alertar de un peligro inminente.

o alertar de un peligro inminente. Para advertir de un adelantamiento fuera de poblado , cuando sea necesario comunicar la maniobra a otro conductor.

, cuando sea necesario comunicar la maniobra a otro conductor. En situaciones de urgencia especialmente grave, cuando un vehículo no prioritario traslada, por ejemplo, a una persona que necesita asistencia inmediata y debe advertir al resto de usuarios de la vía.

En estas situaciones puedes utilizar el claxon del coche / E.D

Los conductores llevan a cabo acciones que pueden acabar en sanción

La DGT recuerda que existen comportamientos muy habituales en los que no está permitido utilizar el claxon, aunque muchos conductores lo hagan a diario.

Celebrar una victoria deportiva

Saludar a un conocido desde el vehículo

Protestar porque un conductor tarde en continuar la marcha tras ponerse el semáforo en verde

Mostrar enfado con el resto de conductores en un atasco

Recriminar una maniobra a otro conductor

Este se deben a que la función del claxon simplemente es preventiva, es decir, alertar al resto de conductores sobre alguna situación de peligro. Sin embargo, muchos usuarios los utilizan la señal acústica para mostrar su descontento con la circulación de otros vehículos.

Cuidado con esta señal y las multas

Utilizar el claxon sin un motivo reglamentariamente admitido puede suponer una multa de 80 euros, la misma cuantía prevista para quienes empleen señales acústicas en zonas señalizadas con la señal R-310, un distintivo habitual en las proximidades de hospitales, residencias, colegios o centros sanitarios que "recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente".

Señal R-310 / DGT

Celebrar sí, pero respetando la normativa

Tráfico insiste en que cualquier celebración o manea de mostrar apoyo a un equipo que puede conseguir se segunda estrella puede llevarse a cabo respetando las normas de circulación. Si España logra el pase a la final, las autoridades recuerdan que la mejor forma de celebrarlo es hacerlo sin poner en riesgo la seguridad vial ni la del resto de usuarios de la carretera.