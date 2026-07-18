Canarias tendrá un visor para detectar las zonas más vulnerables al cambio climático

Investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) trabajan, en colaboración con el Gobierno de Canarias, en el desarrollo del primer visor de vulnerabilidades socioeconómicas, demográficas y ambientales del Archipiélago, una herramienta que permitirá identificar los territorios y colectivos más expuestos a los efectos del cambio climático.

El visor, todavía en desarrollo y que estará disponible para consulta pública, ofrecerá información con resolución municipal, por sección censal e incluso a escalas inferiores, y estará basado en escenarios climáticos futuros.

La herramienta permitirá analizar, entre otros aspectos, dónde se concentrarán las poblaciones más envejecidas, los hogares con mayor vulnerabilidad socioeconómica o las zonas con mayores desigualdades.

El proyecto está impulsado por el grupo de investigación Postcrecimiento en entornos insulares (Pensares), dirigido por el catedrático Serafín Corral, que además ha analizado las fortalezas y limitaciones de las metodologías empleadas para determinar qué poblaciones son más vulnerables a los impactos del cambio climático.

El estudio, publicado en la revista científica Climate Risk Management, identifica cuatro problemas que condicionan la calidad y utilidad de estas evaluaciones: la fuerte dependencia de los datos procedentes de los censos; el sesgo hacia la población residente, que puede dejar fuera a otros grupos expuestos; la escasa validación sistemática de las metodologías; y la desconexión entre la escala espacial de los análisis y aquella en la que se aplican las medidas de adaptación.

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Los investigadores consideran que estas limitaciones pueden reducir la capacidad de las metodologías actuales para reflejar las vulnerabilidades reales de la población y afectar tanto a la gestión de los riesgos climáticos como a la asignación de recursos destinados a la adaptación.