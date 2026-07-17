La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hotelero por divulgar datos médicos de una consejera de El Hierro

La Fiscalía pide una condena de cuatro años de prisión para un hotelero que está acusado de divulgar datos médicos de una consejera del Cabildo de El Hierro. Este asunto fue adelantado por EL DÍA el pasado 15 de junio.

El representante del Ministerio Público también reclama que el citado empresario indemnice con 5.000 euros a la persona perjudicada, María del Mar Suárez Armas, más conocida como Davinia.

Así consta en el escrito de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, donde se establece que el investigado, Davide Nahmias, está acusado de un delito de revelación de secretos.

Apertura de juicio oral

El Tribunal de Instancia de Valverde ha abierto juicio oral por la difusión de un informe médico de la mencionada autoridad insular, según la información que publicó este jueves el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El citado trámite judicial se produjo después de que un fiscal presentara el escrito de acusación contra el acusado, que está al frente del Hotel Puntagrande, más conocido como El más pequeño del Mundo.

El motivo es que, presuntamente, Davide Nahmias utilizó un informe médico de la consejera herreña, incluido en un procedimiento judicial anterior, para reclamar su dimisión ante la corporación insular que preside Alpidio Armas.

Desarrollo de los hechos

El pasado 19 de marzo, María del Mar Suárez planteó ante el Tribunal de Instancia de Valverde una solicitud para la celebración de un acto de conciliación, previo a la presentación de una querella por un delito de injurias y calumnias al empresario hotelero.

Junto a dicha petición, la consejera presentó un informe médico de un centro hospitalario que se le hizo el 12 de enero del presente año en el que se detallaban las patologías que padecía. Ese documento se incluyó como elemento para acreditar la situación de estrés y nerviosismo que le estaba causando supuestamente Davide Nahmias, por los cuales había presentado la citada querella.

Esa documentación fue notificada al hotelero el 11 de mayo. Y, apenas dos días después, el empresario presentó en la Sede Electrónica del Cabildo de El Hierro una instancia en la que incorporó el referido informe médico.

Sin justificación

Por ese motivo, diversos funcionarios de la corporación insular herreña que debían participar en la tramitación de la instancia pudieron tener acceso a los datos médicos de Suárez Armas que hasta ese momento desconocían.

Para el fiscal que ha realizado el escrito de calificación, la incorporación de esos datos personales carece de cualquier justificación.

El juez que realizó la instrucción de este asunto en el Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, considera que las actuaciones "ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación".

Fianza

La resolución de apertura del juicio oral, con fecha del pasado 3 de julio, mantiene la situación de libertad provisional para el empresario investigado y le requiere que presente una fianza de 5.000 euros, destinada a asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerle.

Mazuecos estima que este caso debe ser juzgado por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

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El mencionado juez ya había planteado en una resolución anterior que Davide Nahmias, "lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada, destinándola a la defensa de sus pretensiones en aquel procedimiento", la presentó en el Registro General del Cabildo, "dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante".