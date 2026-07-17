Confirmado por el BOE: la DGT prepara un dispositivo especial por el eclipse solar que cambiará la circulación en varias carreteras

El próximo 12 de agosto de 2026 España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. La Luna se situará entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse solar, un acontecimiento que no se veía en la Península desde hace más de un siglo.

El fenómeno, que tendrá lugar al atardecer y podrá observarse en su totalidad desde diferentes puntos del país, ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a preparar un dispositivo especial para gestionar el aumento de desplazamientos que se prevé durante esa jornada. Uno de los factores que ha llevado al organismo a preparar un dispositivo especial es que coincide con la temporada de verano, el 15 de agosto es festivo y se prevé muchos desplazamientos por carretera, correspondiendo con la tercera etapa del verano.

Tráfico espera miles de desplazamientos para observar el eclipse

La resolución de 14 de enero de 2026 de la DGT, publicada en el BOE, recoge una serie de medidas especiales de tráfico en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castillas y León, La Rioja, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

El principal objetivo de la DGT durante el 12 de agosto es garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico. Este eclipse es un fenómeno que no solo moviliza a los españoles, sino también a extranjeros, especialmente porque coincide con la época estival. Todo ello "generará un volumen extraordinario de desplazamientos" y el organismo debe concienciar a los conductores y trabajar para que todo salga como lo planeado.

“Este es un evento con una extensión enorme, con una dispersión de puntos importante y hay que estudiar cada uno de ellos para ver qué medidas necesitamos poner en práctica. Buscamos que todos los Centros de Gestión y nuestras Jefaturas Provinciales tengan un criterio común de actuación", explica la subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, Ana Blanco.

La DGT prepara restricciones por el eclipse del 12 de agosto / neomotor

Los conductores se verán afectados por el eclipse

Entre las medidas que pueden aplicarse se encuentran:

Restricciones temporales de circulación en determinadas vías.

de circulación en determinadas vías. Desvíos para evitar congestión del tráfico en accesos.

para evitar congestión del tráfico en accesos. Limitaciones a determinados vehículos en zonas concretas.

a determinados vehículos en zonas concretas. Habilitación de áreas específicas de estacionamiento.

Además, Tráfico avisa que el momento más delicado llegará cuando finalice el eclipse. La salida simultánea de miles de vehículos desde los puntos de observación puede provocar enormes retenciones importantes en carreteras secundarias y accesos a las principales vías.

Respetar la normativa es clave

Desde Tráfico recuerdan a los conductores la importancia de cumplir con la normativa establecida, aunque se trate de un fenómeno poco habitual. Los conductores deben recordar que utilizar el teléfono móvil mientras se conduce es una infracción muy grave y quienes graben el eclipse al volante se enfrena a elevadas sanciones económicas y pérdida de puntos.

Planificar los desplazamientos, evitar las paradas en arcenes durante el fenómeno, seguir las indicaciones de los agentes y respetar la señalización es clave para no comprometer la seguridad vial.