Óbito
Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian
Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian
EFE
Mary Jo 'MJ' Shannon, la madre de Kris Jenner y abuela de las famosas hermanas Kardashian, falleció a los 91 años tras una vida muy ligada al espectáculo estadounidense.
"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós", informó este jueves la empresaria y celebridad estadounidense Kris Jenner en un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.
La personalidad televisiva agregó que su legado seguirá vivo en su familia y sus tradiciones.
"Cuando miro a mis hijas y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no esté marcada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he dedicado mi vida a vivir de una manera que te enorgulleciera", escribió.
MJ Shannon falleció pocos días antes de cumplir los 92 años y aunque su perfil se mantuvo discreto en comparación con su hija y nietas, apareció en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' ('Las Kardashians') durante toda su emisión desde su inicio en 2007.
Abuela de Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, así como de Kendall Jenner y Kylie Jenner, también apareció junto a la familia en un episodio del programa 'Celebrity Family Feud' de la cadena ABC.
Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian, con la transmisión de valores de unión y resiliencia que terminaron definiendo a la una de las familias más conocidas del mundo.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Es oficial: los jóvenes menores de 30 años que vivan con sus padres pueden cobrar esta ayuda de la Seguridad Social de 733 euros al mes si cumplen los requisitos
- Operación contra la venta ambulante ilegal junto a una de las playas más concurridas de Tenerife
- De solar para la comisaría de la policía local o para viviendas sociales a aparcamiento para 130 coches en Ofra
- El guachinche de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: su solomillo se ha convertido en un imprescindible
- Los vigilantes del Ayuntamiento de Santa Cruz aclaran sus competencias en Los Charcos de Valleseco tras la denuncia sindical
- Una joven agredida en una cueva de La Matanza dice que uno de los acusados hizo con ella 'lo que le dio la gana