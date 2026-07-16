Bruselas impone a Google abrir Android a servicios rivales de IA y compartir datos con motores de búsqueda

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que obligará a Google a dar acceso a su sistema operativo para teléfonos móviles, Android, a herramientas de inteligencia artificial de la competencia, y también a compartir datos exclusivos de su motor de búsqueda, para cumplir con la legislación comunitaria.

Bruselas ha dado este jueves otro mazazo a Google. El ejecutivo comunitario ha publicado una serie de medidas con el objetivo de "reequilibrar" la competencia en el mercado, al entender que algunas de las prácticas del gigante tecnológico no cumplen con la legislación europea. En particular, violan la ley de mercados digitales que regula el sector digital.

"La sociedad está experimentando una profunda transformación digital. Debemos garantizar la equidad en este proceso y asegurar que nuestros ciudadanos tengan opciones”, ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y comisaria de competencia, Teresa Ribera, en un comunicado. "Nuestra decisión permitirá que competidores más pequeños, como motores de búsqueda o asistentes de IA, compitan y ofrezcan esas opciones, al tiempo que se protege la privacidad del usuario", ha añadido.

Inteligencia artificial

Por un lado, la Comisión ha apuntado a los servicios de inteligencia digital. Actualmente, en los teléfonos que utilizan Android como sistema operativo, los asistentes de IA de la competencia tienen el acceso restringido a "funciones clave". En la práctica, esto hace que no puedan dar los mismos servicios que Gemini.

Según el Ejecutivo comunitario, esto "los hace menos atractivos para el 60 % de los usuarios de la UE que tienen un dispositivo Android". En este contexto, los asistentes de IA de la competencia no compiten en las mismas condiciones que Gemini en los sistemas Android. Por eso, Bruselas ha exigido a la tecnológica que permita que cada usuario pueda activar el asistente de IA que prefiera mediante un comando de voz similar a 'hey Google'.

Datos de búsqueda

Por otro lado, Bruselas ha exigido a Google que comparta sus datos con otros motores de búsqueda. "El intercambio de datos es crucial para el desarrollo y la optimización de los motores de búsqueda de terceros", ha asegurado la Comisión en un comunicado en el que ha incidido en la importancia de estas medidas para garantizar una competencia más justa en el sector.

Una de las demandas del Ejecutivo comunitario es que Google deberá compartir los mismos datos que recopila para optimizar sus propios servicios de búsqueda, con chatbots de inteligencia artificial que ofrezcan servicios de búsqueda, anonimizándolos. La decisión de la Comisión permitirá a Google, en cualquier caso, evaluar si compartir esos datos con un tercero pudiera suponer "graves para la ciberseguridad y la protección de datos".

Bruselas se ha reservado el derecho a modificar la decisión si evoluciona el mercado o una evaluación independiente lo recomienda. Google tendrá hasta enero de 2027 para implementar las medidas que ha exigido la Comisión, de las que los usuarios deberán poder beneficiarse dentro de un año.

Cuestión de competencia

"Con las medidas anunciadas hoy, queremos impulsar la innovación y la diversidad en la Unión Europea, fomentando una competencia justa en los mercados de asistentes de IA para dispositivos Android y motores de búsqueda", ha dicho la vicepresidenta ejecutiva a cargo de la política tecnológica, Henna Virkkunnen. "Gracias a estas medidas, esperamos que surjan alternativas a Google Search y a los servicios de IA de Google, como Gemini, y que los usuarios de la UE disfruten de una mayor variedad de servicios", ha añadido.

No es la primera vez que la Comisión toma una decisión similar. El pasado mes de junio, el Ejecutivo comunitario anunció que Meta tendría que devolver el acceso gratuito, aunque temporal, a WhatsApp a compañías rivales en el desarrollo de asistentes impulsados con inteligencia artificial.

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Lo hizo al confirmar que la expulsión primero de sus competidores de la aplicación de mensajería primero, y la reapertura después pero a cambio de una tasa, suponía un abuso de posición dominante. Ribera acusó a Meta de aprovecharse del dominio de WhatsApp en beneficio del desarrollo e implantación de su propia herramienta de IA, frente a la de sus rivales.