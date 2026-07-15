Radiografía de delitos en Canarias: 16.477 personas fueron condenadas en 2025, 581 de ellos menores

Delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio, lesiones... Y delitos sexuales. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el balance de población condenada, una radiografía de los delitos cometidos en todas las comunidades autónomas y las penas impuestas a los delincuentes, mayores y menores de edad.

El estudio revela que en Canarias el total de adolescentes condenados en 2025 fue 581 (467 chicos y 114 chicas), lo que pone sobre la mesa una fuerte caída (-30,83%) respecto al año anterior, en la que se falló contra 840 menores. Por edades, las penas se impusieron de forma directamente proporcional a los años. El grupo más afectado fue el de 17 años, con 198 jóvenes condenados; 16 años, con 167; hubo 132 condenados de 15 años y 84 condenados de 14. Con menos de 14, los menores son inimputables.

Canarias está un punto por encima de la media nacional (11,3) en lo que respecta a los delitos cometidos por adolescentes. Las mayores tasas de infracciones penales por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (con 114,8 y 54,6, respectivamente) y en Asturias (23,4). La tasa del Archipiélago es de 12,4.

Lo que sí se observa, si se analizan los últimos cinco años en las Islas, es que las sentencias contra adolescentes españoles descienden, mientras aumentan las penas contra extranjeros. Si en 2020 eran 630 los adolescentes españoles condenados en el Archipiélago y 120 los extranjeros; ahora, la cifra de españoles se ha reducido hasta 412 mientras que los extranjeros han subido a 169.

El INE no especifica qué delitos cometieron los adolescentes. La única excepción que hace son las infracciones vinculadas al ámbito sexual, que engloban trata de seres humanos con fines de explotación sexual, agresiones sexuales, violaciones, acoso sexual, exhibicionismo y prostitución de menores. Hubo 27 condenas en esta tipología, la misma cifra que hace cinco años, un dato que desciende eso sí respecto a 2024, cuando las penas por delitos sexuales habían subido hasta 34.

Seguridad vial, a la cabeza

El descenso de delitos no se dio solo entre los menores de edad. Las infracciones cometidas por adultos fueron 23.635, lo que se traduce en una bajada del 2,76% respecto al año anterior, cuando se acumularon 24.305 ilícitos penales. Los fallos por delitos contra la seguridad colectiva se llevaron la palma, con hasta 6.554 impuestos (los que afectan a la seguridad vial, tráfico, fueron los más destacados, con hasta 6.024); seguidos por delitos contra el patrimonio (hurtos, robos..., 6.412) y lesiones, 4.156. Hubo, además, 68 condenas por homicidio.

A estos se suman los delitos sexuales. Canarias condenó a 189 personas, aunque se registraron 293 infracciones en este ámbito. Una cifra similar al 2024, con 188 delincuentes condenados. El porcentaje por delitos contra la libertad sexual, aunque no en las Islas, sí que aumentó de forma exponencial en un año en el resto del país, un 15,1%.

Por encima de la media

Y de nuevo, la tasa por delitos cometidos por cada 1.000 habitantes se repite. Canarias por encima de la media, que se fija en el 11,1 a nivel nacional y en el 12,1 en el Archipiélago. Las ciudades autónomas de Ceuta (21,3) y Melilla (15,1) ocupan las dos primeras plazas del ranking, seguidas de Baleares (14,3).

En Canarias, el total de condenados fue de 16.477, un aumento en comparación con hace cinco años en los que fueron 12.307 personas, pero marca un descenso respecto a 2024, que se registraron 16.965.

Por edades y nacionalidad

Del total, la franja de edad que más condenas recibió fue la de 41 a 50 años, con 3.916 delincuentes sentenciados; seguida de 51 a 60 años, con 2.307, y de 36 a 40, con 2.266. Los hombres son los que más delinquen en las Islas. Acumulan 13.480 de las condenas, mientras que las mujeres suman 2.997. Entre ellas se repite el patrón. La mayoría de delitos cae en la franja de 41 a 50 años (725) y en la de 36 a 40 (427).

Por nacionalidad y origen, de las personas condenadas 12.614 eran españoles y 3.863 extranjeros. Además la radiografía demuestra que para 12.492 era su primer delito; el resto eran reincidentes. 636 personas acumulaban cuatro condenas o mas.

Si tenemos en cuenta la nacionalidad, de las 23.635 infracciones cometidas, recoge el INE, los españoles estuvieron detrás de 18.423; 1.215 corrieron a cargo de ciudadanos de otros países de la UE; en 574 los autores fueron del resto de Europa; 1.838 son de origen americano; 1.334 de procedencia africana; 150 delitos fueron cometidos por asiáticos, y uno por un ciudadano procedente de Oceanía.

En el resto de España

En el conjunto del país, la población adulta con sentencia firme registrada por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, disminuyó un 0,2% en 2025. Fueron 306.237 sentenciados mayores de 18 años. El 80% eran varones y el 20% restante, mujeres.

En este sentido, el número de varones inscritos en el Registro Central de Penados, especifica el INE, se mantuvo casi estable con respecto al año anterior (disminución menor del 0,1%), mientras que el de las mujeres bajó un 0,8%. La población condenada adulta con sentencia firme por delitos cometidos en 2025 o en años anteriores contra la libertad sexual aumentó un 15,1%.

A nivel nacional, la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 años o más fue de 7,4. En los hombres la tasa fue de 12,2 y en las mujeres de 2,9.

Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años, con una tasa de 14,4 por cada 1.000 habitantes. Esto no coincide con Canarias, donde la mayoría de delincuentes condenados eran más mayores.

La mayor parte de la población tenía nacionalidad española (70,2%). No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, la de nacionalidad extranjera (15,3) fue superior en 2,5 veces a la de nacionalidad española (6,1). Del total de población condenada, el 73,9% lo fue por un solo delito y el 26,1% por más de uno.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas