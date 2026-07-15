Grupo Jesuman impulsa el primer proyecto de Supermercados Cardioprotegidos en Canarias junto a Vivest Ibérica

El Grupo Jesuman continúa avanzando en su compromiso con la seguridad, la salud y la responsabilidad social con la puesta en marcha del proyecto «Supermercado Cardioprotegido», una iniciativa desarrollada junto a Vivest Ibérica S.A., a través de su programa social RCP Tour España, que tiene como objetivo convertir progresivamente los establecimientos del grupo en espacios preparados para actuar de forma inmediata ante una emergencia cardiaca.

El proyecto supone un importante paso adelante en la protección de clientes, trabajadores y visitantes, mediante la implantación progresiva de Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA) de última generación y la formación específica del personal en técnicas de primeros auxilios y soporte vital básico.

Primera jornada de formación

El proyecto dio un paso decisivo este 13 de julio, fecha en la que el primer grupo de trabajadores del Grupo Jesuman recibió la formación oficial impartida por los profesionales de Vivest Ibérica.

Durante la jornada, los participantes adquirieron los conocimientos y habilidades necesarios para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia sanitaria, aprendiendo a:

Reconocer una parada cardiorrespiratoria.

Activar correctamente el servicio de emergencias 1-1-2.

Realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Utilizar un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA).

Aplicar la Maniobra de Heimlich en casos de atragantamiento.

Esta formación constituye el primer paso de un plan que se extenderá de forma progresiva al conjunto de la organización.

Cada minuto cuenta para salvar una vida

La rapidez de actuación es determinante cuando se produce una parada cardiorrespiratoria.

Según explica el Dr. José Antonio Jara González, coordinador médico del Área Social de Vivest Ibérica, la actuación durante los primeros minutos resulta decisiva para aumentar las posibilidades de supervivencia y minimizar las secuelas neurológicas.

La rapidez de actuación es determinante cuando se produce una parada cardiorrespiratoria. / Jesuman

Por ello, el proyecto apuesta por convertir a los propios trabajadores en el primer eslabón de la cadena de supervivencia, capacitándolos para intervenir mientras llegan los servicios de emergencia.

La combinación de una actuación inmediata, la realización de una RCP de calidad y el uso precoz de un desfibrilador puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Un compromiso con la seguridad y la responsabilidad social

Con más de 70 establecimientos distribuidos entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, bajo enseñas como Tu Alteza, Tu Trébol y La Hucha, el Grupo Jesuman refuerza su compromiso con la seguridad de las personas y con la mejora continua de sus servicios.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del grupo y representa una apuesta por ofrecer espacios comerciales cada vez más seguros, preparados para responder ante situaciones de emergencia y contribuir activamente al bienestar de la sociedad.

Un despliegue progresivo en toda la red de supermercados

Tras el inicio de las primeras acciones formativas, el proyecto continuará con la implantación progresiva de desfibriladores y nuevas jornadas de capacitación hasta alcanzar la totalidad de los centros y del personal del Grupo Jesuman.

Con este proyecto, la compañía se posiciona como una de las primeras cadenas de distribución alimentaria de Canarias en desarrollar un programa integral de cardioprotección, consolidando un modelo de supermercado donde, además de ofrecer un servicio de calidad, la seguridad y la protección de las personas ocupan un lugar prioritario.

Porque en Grupo Jesuman creemos que cuidar de nuestros clientes también significa estar preparados para ayudarles cuando más lo necesitan.