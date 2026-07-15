La DGT lo confirma: la señal que no todos los conductores conocen y un mal uso puede acarrear una multa de 300 euros

Los conductores identifican una emergencia a través de la baliza V-16, el dispositivo encargado desde el 1 de enero de 2026 de alertar al resto de usuarios de que el vehículo ha sufrido una avería o urgencia. Sin embargo, existe una acción que puede pasar desapercibida para muchos conductores porque no conocen su significado.

Cuando una persona necesita ser trasladada urgentemente a un centro médico y no existe la posibilidad de esperar a un vehículo de emergencia, muchos usuarios utilizan el gesto de sacar un pañuelo blanco por la ventanilla y alertan al resto de vehículos de que circulan con urgencia.

El reglamento de circulación lo deja claro

El artículo 70 del Reglamento General de Circulación recoge que "si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor de un vehículo no prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente reservados a los prioritarios, procurará que los demás usuarios adviertan la especial situación en que circula, utilizando para ello el avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergencia, si se dispusiera de ella, o agitando un pañuelo o procedimiento similar".

En estas situaciones, el conductor puede alertar al resto de usuarios utilizando diferentes señales como:

Luces de emergencia

Utilizar el claxon de manera constante

Agitar un pañuelo blanco por la ventanilla

No obstante, la normativa recuerda que aunque se le dé prioridad, no tiene los mismos privilegios que un vehículo de emergencia. Es decir, este debe seguir respetando la normativa de tráfico, así como hacer los stops, ceda el paso o respetar los límites de velocidad establecidos en la vía.

La DGT recuerda que no tienen los mismos privilegios que un vehículo de emergencia / E.D

¿Cómo deben actuar el resto de conductores?

Cuando un vehículo circula con estas señales de emergencia, el resto de usuarios debe facilitarle el paso siempre que sea posible, apartándose de manera segura. La forma de actuar depende del tipo de vía:

Vías de doble sentido: cuando la vía sea de un único carril los conductores deben echarse a la derecha para ceder el paso por el centro al vehículo de emergencia.

cuando la vía sea de un único carril los conductores deben echarse a la derecha para ceder el paso por el centro al vehículo de emergencia. Dos carriles por sentido: cuando la vía sea de dos carriles, el coche de la derecha debe pegarse a la derecha, mientras que el de la izquierda a la izquierda.

cuando la vía sea de dos carriles, el coche de la derecha debe pegarse a la derecha, mientras que el de la izquierda a la izquierda. Tres carriles por sentido: el vehículo que circula por el carril izquierdo debe pegarse a la mediana, mientras que quienes lo hagan por el carril derecho y central deben tirar hacia la derecha, así el vehículo prioritario podrá pasar hacia el lugar del accidente fácilmente.

Simular una emergencia puede salir caro

La DGT recuerda que esto no puede utilizarse para adelantar en atascos, en ese caso se estaría incumpliendo el reglamento de circulación. Si un conductor simula una emergencia sin una justificación real, se considera una infracción grave y puede enfrentarse a una multa de 300 euros.