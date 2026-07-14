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Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

El esquelo de un tiranosaurio, en una subasta anterior.

El esquelo de un tiranosaurio, en una subasta anterior. / EFE

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EFE

Nueva York

Uno de los esqueletos de tiranosaurio rex más grandes y completos que se conocen se vendió este martes por un récord de 50,1 millones de dólares en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York.

El fósil, apodado 'Gus', era el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en una subasta, con una estimación de entre 20 y 30 millones de dólares, y fue objeto de una batalla de pujas durante diez minutos, según la retransmisión del evento.

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