En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

El ministro de Exteriores de Bélgica lamenta la muerte de tres ciudadanos belgas en el incendio de Los Gallardos

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha lamentado "con gran tristeza" la muerte de tres ciudadanos belgas en el incendio de Los Gallardos (Almería) que ha acabado con la vida de trece personas, y ha asegurado que sus "pensamientos" están también "con España".

"Detrás de esta noticia se esconden tres vidas, así como familias y amigos que pierden hoy a un ser querido. Les expreso mis más sinceras y profundas condolencias", ha afirmado en declaraciones a Europa Press, y ha recordado que los servicios consulares de Bélgica están prestando apoyo a las familias afectadas y acompañamiento en "todos los trámites a los que deben enfrentarse a partir de ahora".

También ha destacado a la labor de los bomberos y los "miembros de los servicios de emergencias" que "siguen arriesgando sus vidas en sus intervenciones".