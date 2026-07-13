La ULL sube en el ranking Best Global Universities y se sitúa entre las 15 mejores de España

La Universidad de La Laguna (ULL) se consolida entre las 15 mejores universidades de España en la última edición del ranking Best Global Universities 2026-2027, elaborado por U.S. News & World Report. La clasificación sitúa a la institución académica tinerfeña en el puesto 747 del mundo, lo que supone una mejora de 28 posiciones respecto a la edición anterior.

La ULL también avanza en el ámbito europeo, donde alcanza el puesto 263, con una subida de 12 posiciones. Estos resultados refuerzan la presencia de la universidad canaria en una clasificación internacional centrada especialmente en la actividad investigadora, la producción científica, el impacto de las publicaciones y la reputación académica.

El ranking Best Global Universities evalúa más de 2.250 universidades de más de un centenar de países y mide, principalmente, el rendimiento investigador y la reputación de las instituciones académicas. La edición 2026-2027 fue publicada por U.S. News & World Report y cuenta con datos bibliométricos tratados con la colaboración de Clarivate, especializada en análisis científico.

Una puntuación global de 42,6 sobre 100

En el conjunto de indicadores analizados, la Universidad de La Laguna obtiene una puntuación global de 42,6 sobre 100. La institución destaca por el volumen de publicaciones científicas de calidad, el impacto de su investigación en el contexto europeo y su nivel de colaboración internacional con otros centros académicos y científicos.

En el apartado de colaboración internacional, la ULL se sitúa en el puesto 324 en el indicador relativo al país y en el 426 a escala mundial. Además, alcanza la posición 438 en reputación investigadora regional dentro del ámbito europeo.

Estos datos muestran una mejora sostenida en la proyección exterior de la universidad, especialmente en investigación. En la edición anterior, correspondiente a 2025-2026, la propia ULL informó de que había alcanzado el puesto 16 a nivel estatal, por lo que el nuevo resultado la sitúa ya dentro del grupo de las quince mejores universidades españolas en esta clasificación.

Astrofísica, el área más destacada de la Universidad de La Laguna

La Astrofísica vuelve a ser el campo en el que la Universidad de La Laguna obtiene sus mejores resultados. En esta disciplina, la institución alcanza el puesto 43 del mundo y una puntuación de 66,9 sobre 100, lo que la coloca entre los centros de referencia internacional en esta área de conocimiento.

El ranking también sitúa a la ULL como la segunda institución académica europea con mejor reputación investigadora en Astrofísica. A escala mundial, ocupa el puesto 122 en este indicador específico.

La clasificación destaca asimismo el volumen y la influencia de la producción científica de la universidad en este campo. La ULL aparece en el puesto 17 mundial por número de publicaciones en Astrofísica, en el 18 por el total de citas recibidas y en el 23 por el porcentaje de trabajos situados entre el 10% de los más citados a escala internacional.

Presencia en Biología, Medicina, Medioambiente y Química

Además de sus resultados en Astrofísica, la Universidad de La Laguna aparece en otras áreas de conocimiento evaluadas por el ranking. En Biología, la institución se sitúa en el puesto 619 del mundo. En Medicina, mejora cerca de un centenar de posiciones respecto a la edición anterior y alcanza el puesto 849.

También figuran entre las disciplinas evaluadas Medioambiente y Ecología, donde la ULL aparece en la posición 978 mundial, y Química, área en la que ocupa el puesto 1.303.

En todas estas materias, el indicador en el que la Universidad de La Laguna obtiene mejor comportamiento es el de la reputación de su contribución investigadora en el ámbito europeo. Este dato refleja el reconocimiento de su actividad científica en el continente y su capacidad para integrarse en redes académicas internacionales.

Qué mide el ranking Best Global Universities

El ranking Best Global Universities se basa en 13 indicadores objetivos. Entre ellos figuran la producción científica, el impacto de las citas, la colaboración internacional y la reputación académica a escala regional y mundial. Su puntuación global se expresa en una escala de 0 a 100, lo que permite comparar el rendimiento investigador de universidades de distintos países y sistemas académicos.

A diferencia de otros listados universitarios más centrados en docencia, empleabilidad o percepción estudiantil, esta clasificación pone el foco en la investigación. Por ese motivo, los resultados tienen especial relevancia para medir la capacidad científica de una institución, su presencia en publicaciones académicas y el impacto de sus trabajos en la comunidad investigadora.