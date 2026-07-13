Ley de Bienestar Animal lo hace oficial: este descuido con las mascotas durante las vacaciones de verano puede acarrear multas de hasta200.000 euros para los propietarios

Las vacaciones de verano han comenzado para muchos y las mascotas suelen acompañar a sus dueños durante las vacaciones. Hay quienes eligen destinos a los que se desplazan el coche y es importante conocer los peligros de seguridad vial a los que se exponen los perros o gatos viajando en el interior del vehículo sin cumplir con la ley.

La Guardia Civil ha publicado un vídeo en sus redes sociales oficiales en el que recuerda a los conductores la importancia de transportar buen a las mascotas en el vehículo. "¡Su seguridad también depende de ti!", advierten.

Esto es lo que dice la normativa

Según el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Además, el artículo 24 de la Ley de Bienestar Animal recuerda la importancia de garantizar su bienestar, derechos y desarrollo saludable. Más concretamente, establece que está prohibido "dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro".

La Guardia Civil recuerda cómo deben de viajar en el vehículo

La Benemérita ha lanzado una serie de pautas que deben seguir los conductores para garantizar el bienestar del animal que viaja en el habitáculo.

La mascota deben viajar siempre bien sujeta, con transportín, arnés o separador .

. En viajes largos es recomendable parar cada dos horas para que descanse, beba agua y estire las patas.

"Un animal en un frenazo puede causar y sufrir un siniestro vial", afirman las autoridades.

Las multas a las que se exponen los conductores / MARINA VILANOVA / Bcn

Graves multas para los conductores

La Ley de Bienestar Animal contempla importantes sanciones para quienes incumplan sus obligaciones con el cuidado de los animales de compañía. Las infracciones consideradas leves puede acarrear sanciones de entre 500 y 10.000 euros.

Si el incumplimiento provoca sufrimiento, compromete la salud de la mascota o la expone a una situación de riesgo, las sanciones pasan a ser graves y las sanciones aumentan y oscilan entre 10.001 a 50.000 euros. En los caos más extremos, si la negligencia ocasiones daños irreversibles o incluso la muerte del animal, la normativa interpone multas de entre 50.001 y 200.000 euros