La dieta 'maxxing', la tendencia viral que preocupa a los expertos por sus riesgos para la salud

Promete inducir una notable pérdida de peso y aumentar la saciedad mediante un elevado consumo de proteínas o fibra. Así se presenta la dieta maxxing, una de las últimas tendencias alimentarias que circula por las redes sociales y que es promovida, sobre todo, por influencers de la generación Z, a través de vídeos que muestran platos de comida cargados de estos nutrientes.

La industria alimentaria ha sabido aprovechar el auge de este tipo de fenómenos. Basta con recorrer los pasillos de cualquier supermercado para comprobar la creciente presencia de yogures, bebidas, barritas, panes o postres que se promocionan como enriquecidos con estos componentes. Sin embargo, los especialistas advierten de que este patrón alimentario tan estricto carece de evidencia científica que respalde sus supuestos beneficios y puede provocar problemas digestivos, déficits nutricionales e incluso favorecer la aparición de trastornos de la conducta alimentaria cuando se sigue sin supervisión médica.

Según detalla el doctor Rodrigo Bahamondes, endocrinólogo en el Hospital Vithas Las Palmas, las dos opciones que contempla esta dieta pueden entrañar riesgos cuando se llevan al extremo. “En el caso de la fibra, la ingesta excesiva puede causar molestias digestivas, por lo que las personas se pueden sentir muy mal”, afirma. Entre los síntomas más habituales, el facultativo destaca el dolor abdominal, la hinchazón, los gases y la aparición de diarrea o estreñimiento. También afirma que un exceso de fibra puede dificultar la absorción de algunos minerales esenciales, como el calcio y el magnesio, lo que favorece la aparición de carencias nutricionales.

La ingesta excesiva de proteínas tampoco está exenta de riesgos. En este sentido, el endocrinólogo recuerda que estos nutrientes también aportan calorías. Por tanto, si no se valora la dieta en su conjunto, pueden contribuir al aumento de peso. «Además, cuando el consumo supera los 2,5 gramos por kilogramo de peso corporal, existe el riesgo de que se produzca una sobrecarga renal», alerta el experto.

A ello se suma que, si la mayor parte de las proteínas procede de fuentes animales, puede aumentar la probabilidad de desarrollar arterioesclerosis, una enfermedad que provoca el endurecimiento y estrechamiento progresivo de las arterias por la acumulación de grasa en sus paredes.

Déficit de energía

Más allá del exceso de determinados nutrientes, el doctor Bahamondes hace hincapié en los riesgos que supone mantener una alimentación desequilibrada durante un tiempo prolongado. En este sentido, afirma que el hecho de reducir el consumo de carbohidratos de forma drástica puede derivar en un déficit de energía, sobre todo entre las personas que practican ejercicio físico. “No hay que olvidar que este grupo de alimentos constituye la principal fuente energética del organismo y permite reponer las reservas de glucógeno”, remarca.

Por otro lado, el endocrinólogo pone el foco en el impacto que pueden tener estas pautas nutricionales en la salud mental. De hecho, es común que las dietas muy estrictas que se siguen sin asesoramiento profesional vayan de la mano del desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria y de un agravamiento de la situación de los pacientes que ya los sufren.

Ante la proliferación de consejos dietéticos en Internet, el especialista insiste en la importancia de acudir a profesionales cualificados antes de modificar los hábitos alimentarios. “El principal peligro de las redes sociales es que cualquier persona puede seguir un consejo, sobre todo la población más joven, porque cree que lo está ofreciendo un profesional, pero esto no siempre es así. Por esta razón, es muy importante acudir a las consultas de los dietistas y los nutricionistas", subraya.

Asimismo, el experto subraya que no existe una dieta universal, por lo que cualquier pauta debe adaptarse a las características de cada persona e ir acompañada de una práctica de ejercicio adecuada también a cada caso. "El peso, la edad o el perfil individual son factores que condicionan las necesidades nutricionales. De ahí la importancia de que cada estrategia para perder peso sea personalizada y esté supervisada por los profesionales", remarca.