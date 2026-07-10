Canarias exige al Ministerio una salida urgente a la huelga de médicos por el Estatuto Marco: "El Ministerio debe replantearse su posición"

Canarias se ha sumado al posicionamiento común de todas las comunidades autónomas para reclamar al Ministerio de Sanidad una salida urgente al conflicto abierto con los médicos y facultativos por el Anteproyecto del Estatuto Marco. La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, participó este jueves en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada en Madrid, en la que las autonomías pidieron a la ministra Mónica García que reabra la vía del consenso y busque soluciones que permitan evitar nuevas jornadas de huelga.

La reunión del Consejo Interterritorial sirvió para trasladar al Ministerio un decálogo consensuado por las 17 comunidades autónomas, elaborado tras el trabajo previo de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. El documento plantea medidas para reconducir la negociación del anteproyecto y garantizar que el futuro Estatuto Marco tenga consenso profesional, seguridad jurídica y viabilidad económica.

Monzón defendió que el Ministerio debe "replantearse su posicionamiento", dialogar y asumir que todas las comunidades están reclamando una salida común para resolver una huelga estatal que, según la consejera, está causando daños en todos los servicios autonómicos de salud.

La responsable canaria expresó su preocupación por lo que calificó como "inmovilismo" del Ministerio. A su juicio, existe el riesgo de que la huelga continúe aunque las comunidades autónomas puedan pactar mejoras laborales dentro de sus propias competencias. "Poco margen nos deja a las comunidades si adoptamos medidas y el conflicto estatal y la huelga continúan", señaló.

Comunicado oficial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha aclarado, frente a las denuncias del TSJC, que el sistema informático Atlante ha sufrido una ralentización generalizada desde el miércoles 8 de julio, pero recalca que ha permanecido operativo sin llegar a una parada total. Desde el inicio de la incidencia, la dirección ha informado de la situación a las distintas secretarías, sindicatos y a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desmintiendo así una paralización absoluta del servicio.

Para solucionar el problema, se trabaja de forma coordinada con la Dirección General de Transformación Digital y las empresas responsables de la plataforma informática. Mientras se resuelve el origen del fallo, se ha habilitado un sistema de firma alternativo y se ha reforzado el soporte a los usuarios, priorizando a los órganos judiciales de guardia para garantizar que las actuaciones urgentes sigan adelante sin interrupciones.

80.000 actos médicos suspendidos en Canarias

La disputa surge de la elaboración del nuevo Estatuto Marco, normativa que regula las bases de la relación laboral del personal estatutario de los servicios de salud. El Ministerio mantiene abierta la tramitación de un nuevo texto, cuyo anteproyecto define ese marco común para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y reafirma el papel del Estado en la ordenación básica del personal sanitario, respetando el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

El conflicto ha derivado en seis meses de huelgas médicas intermitentes en la sanidad pública que, según los datos trasladados por la Consejería de Sanidad, ha provocado la suspensión de 80.000 actos médicos en seis meses en Canarias.

Reunión del Consejo Interterritorial / E.D.

La Consejería ya había informado en mayo de seguimientos de huelga en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud en convocatorias vinculadas al rechazo de los médicos a la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario sostiene que el conflicto no puede resolverse únicamente con medidas regionales, porque el origen de las movilizaciones está en una norma básica estatal. Por ese motivo, Monzón insiste en que el Ministerio debe liderar los cambios necesarios y utilizar la Comisión de Recursos Humanos, en la que están representadas todas las autonomías, como espacio de trabajo.

Qué piden las comunidades autónomas

El decálogo presentado por las autonomías reclama que la negociación del Estatuto Marco se reconduzca desde la Comisión de Recursos Humanos. También pide poner en valor el trabajo técnico realizado por las comunidades y garantizar que cualquier modificación del anteproyecto pueda aplicarse con seguridad jurídica en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Otra de las demandas es que el Ministerio presente una memoria económica y evalúe el impacto real de las medidas incluidas en la reforma. Las comunidades advierten de que no basta con aprobar un nuevo marco normativo si después no existen garantías de financiación, planificación y capacidad de implantación en los servicios de salud.

El Consejo Interterritorial del SNS es el órgano permanente de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, y reúne a la Administración General del Estado con los responsables sanitarios autonómicos para abordar asuntos comunes del sistema sanitario.

Canarias ya había propuesto una mediación

Canarias asegura que lleva meses reclamando una solución al conflicto. El pasado 20 de marzo, el Gobierno canario, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad para plantear la designación de una figura de mediación independiente que facilitara el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico.

En esa propuesta, las tres comunidades planteaban valorar la participación de una entidad independiente, como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, con el objetivo de abrir un espacio de negociación y evitar que el conflicto siguiera afectando a la actividad asistencial.

Además, en el Consejo Interterritorial del 10 de junio, las comunidades ya habían trasladado una posición común ante la huelga y pidieron medidas estructurales y sostenidas para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema.