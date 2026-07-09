Se avecina una batalla entre Canarias y Andalucía: nace el "Instituto Andaluz del Sticker" para frenar el "flow" de los canarios en Whatsapp

La rivalidad sana y el humor siempre han sido dos de los grandes motores de las redes sociales en España, pero esta vez la batalla se ha trasladado directamente a nuestros teléfonos móviles. La creación de un canal de WhatsApp masivo en Canarias ha encendido las alarmas en el sur de la península, provocando el nacimiento del Instituto Andaluz del Sticker de la mano del creador de contenido @Adrivision.

La idea ha surgido a raíz del éxito arrollador de una comunidad canaria en WhatsApp que ya supera los 91.000 participantes y que tiene de nombre "Stickers Islas Canarias". ¿Su único objetivo? Enviar de manera masiva y constante stickers con expresiones, memes y referencias exclusivas de las islas. Un contenido que, según el propio impulsor de la iniciativa andaluza, es capaz de hacerte "morir de la risa" incluso sin entender absolutamente nada de lo que significan.

Funcionarios públicos del meme y "Eurovisión de la pamplina"

Ante lo que ha calificado como una derrota temporal en el terreno del "cachondeo" y las tonterías, este creador de contenido ha decidido pasar a la acción para recopilar el mayor archivo de stickers de temática andaluza de todo internet.

La convocatoria oficial ya está abierta y busca a los mejores creadores de la comunidad:

El único requisito: Que los stickers tengan una temática puramente andaluza para poder ser aprobados e incluidos en el catálogo oficial del canal.

Que los stickers tengan una temática puramente andaluza para poder ser aprobados e incluidos en el catálogo oficial del canal. Oposiciones a "funcionario": En un llamamiento cargado de ironía, el fundador del proyecto busca a personas con archivos de imágenes "absolutamente demenciales" para contratarlos como administradores del grupo.

En un llamamiento cargado de ironía, el fundador del proyecto busca a personas con archivos de imágenes "absolutamente demenciales" para contratarlos como administradores del grupo. Un pique sano: "Los canarios tendrán todo el flow que quieran y serán muy buena gente, pero en cuanto a tonterías no nos pueden ganar. Esto es el Eurovisión de la pamplina", bromeaba en su vídeo de presentación.

El canal ya está operativo y accesible a través de un código QR y los enlaces oficiales de su perfil, listos para albergar la respuesta del humor andaluz al fenómeno viral canario.