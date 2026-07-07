Sanidad destina 27 millones a mejoras y equipamiento en los hospitales públicos de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias destinará en 2026 27 millones de euros a los hospitales públicos de Tenerife. La inversión se repartirá entre el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), con 16,8 millones, y el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con 10,2 millones.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, expuso en el Parlamento de Canarias las actuaciones desarrolladas desde julio de 2023 para fortalecer la sanidad pública en la Isla. Según explicó, las medidas incluyen nuevas infraestructuras, tecnología diagnóstica y terapéutica, reorganización de servicios y ampliación de prestaciones.

Monzón defendió que estos cambios han permitido mejorar la respuesta asistencial y reducir la lista de espera quirúrgica en Tenerife un 22% desde junio de 2023.

Inversiones previstas en el HUC

En el Hospital Universitario de Canarias, los fondos de 2026 se destinarán a un nuevo TAC, una estación de transformación, un cuadro eléctrico, un grupo electrógeno y otros equipamientos.

Uno de los proyectos más relevantes será el ciclotrón, con una inversión de 11 millones de euros. Esta tecnología permitirá producir isótopos para pruebas PET y mejorar el diagnóstico de enfermedades oncológicas y neurológicas.

El HUC también desarrolla el Proyecto de Urgencias 2024-2026, dotado con más de dos millones de euros, para mejorar los circuitos asistenciales y adaptar el funcionamiento del servicio a las necesidades actuales.

Nuevo equipamiento y servicios en el HUC

En los últimos tres años, el HUC ha incorporado dos gammacámaras, dos aceleradores lineales, un TAC, tres equipos angiográficos, un quirófano híbrido, un TAC espectral y un sistema ABUS para mama densa.

El centro también administra tratamientos contra el cáncer a domicilio, una medida que evita desplazamientos a determinados pacientes y mejora su calidad de vida.

Además, el hospital mantiene su papel como centro de referencia en Canarias en cirugía de epilepsia y trasplantes renopancreáticos. También ha incorporado trasplantes renales de donante vivo con cirugía robótica y cuenta con acreditaciones y reconocimientos en rehabilitación cardíaca, cirugía y trauma de Urgencias, Unidad del Dolor y cirugía esofagogástrica.

La Candelaria refuerza Urgencias y diagnóstico

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, la actuación más destacada de los últimos años ha sido la puesta en marcha de las nuevas Urgencias, con una inversión de 9,5 millones de euros. Según Sanidad, esta obra ha duplicado la capacidad del servicio y ha mejorado tanto la atención a los pacientes como el entorno laboral de los profesionales.

La inversión prevista para 2026 se dirigirá a mejoras en el edificio de Traumatología, al equipamiento e instalaciones del PET-TAC y al edificio del Centro de Atención Especializada Rumeu.

El hospital ha sumado una nueva resonancia magnética, un PET, una gammacámara, una sala de cardiología hemodinámica, dos aceleradores lineales, un mamógrafo digital en el CAE Rumeu y un escáner de última generación.

Innovaciones en La Candelaria

La Candelaria ha incorporado un generador de galio 68 para diagnóstico oncológico, la técnica HIFU para el control involuntario del movimiento, un dispositivo poco invasivo para tratar aneurismas y tecnología pionera en Canarias para patologías endocrinas.

El centro es referencia regional en trasplantes hepáticos, con 900 intervenciones realizadas. También ha puesto en marcha la Unidad de Neurocirugía Despierta y ha validado un test de inteligencia artificial orientado a preservar las emociones de pacientes con gliomas.

A ello se suman el premio UNIVANTS of Healthcare Excellence por su guía de atención al traumatismo craneal y la acreditación de su unidad de rehabilitación cardíaca por parte de la Sociedad Española de Cardiología.

Avances en el Hospital del Sur y el Hospital del Norte

Sanidad también destaca la evolución de los hospitales comarcales. En el Hospital del Sur, ya está adjudicada la redacción del proyecto de ampliación. Mientras avanza ese trámite, el centro ha incorporado una Unidad de Cuidados Paliativos, un hospital de día oncológico, una Unidad de Atención Temprana para niños de cero a seis años, además de servicios de Farmacia y Laboratorio.

El centro realizó 4.495 intervenciones quirúrgicas en 2025, un 70% más, y atendió 150.753 consultas, un 23% más. Las endoscopias, según Sanidad, se incrementaron un 100%.

En el Hospital del Norte, se ha puesto en marcha la hospitalización a domicilio, la hemodiálisis domiciliaria, el Banco de Sangre, una Unidad de Endoscopia Digestiva y nuevos recursos para pacientes que necesitan cuidados paliativos.

Cuidados paliativos y continuidad asistencial

Entre las medidas de alcance insular figura la extensión de la atención paliativa a domicilio, coordinada entre Atención Primaria y Hospitalaria. Esta prestación permite acercar la asistencia a la mayoría de municipios de Tenerife.

También se han creado unidades de hospitalización de cuidados paliativos en el HUC y en el Hospital del Sur, un hospital de día para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y una unidad de continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria, que ya ha atendido a más de 1.000 pacientes.

Reducción de listas de espera

La Consejería sitúa la reducción de la lista de espera quirúrgica como uno de los resultados de esta estrategia. En Tenerife, la bajada global desde junio de 2023 es del 22%.

En el HUC, el descenso alcanza el 30,7%, con 57 días menos de demora media. En La Candelaria, la espera media se sitúa en 103 días, por debajo de la media nacional, según los datos expuestos por Monzón.

Historia clínica unificada

En transformación digital, Sanidad destaca la implantación del visor de historia clínica unificada, pilotado en el HUC. La herramienta permite a los profesionales acceder a la información clínica del paciente con independencia del centro en el que haya sido atendido.

Este avance mejora la coordinación entre hospitales y centros de salud, especialmente en el caso del HUC, cuyas historias clínicas no podían consultarse desde otros centros del sistema sanitario canario.