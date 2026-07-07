La residencia de los Reyes en Mallorca, se somete a un control de plagas contra ratas, cucarachas y procesionaria

El objetivo es prevenir la presencia de roedores, cucarachas o la procesionaria del pino. Marivent, la residencia de los Reyes en Mallorca, se someterá a partir del próximo mes de septiembre a un control de plagas en toda su superficie, 36.000 metros cuadrados, de los que 2.300 corresponden a edificaciones y el resto a bosque y jardines, con una parte abierta al público desde el año 2017.

La conselleria de Presidencia del Govern, que se ocupa del mantenimiento del palacio que diseñó el arquitecto mallorquín Guillem Forteza entre 1923 y 1925 para el pintor Joan de Saridakis y su primera esposa, la escultora francesa Laura Mounier, ha sacado a concurso un contrato de 20.000 euros por un periodo de ejecución de dos años que no solo busca ejecutar este trabajo especializado en los espacios interiores y exteriores de la residencia de los Reyes desde 1973, sino también que la empresa que resulte adjudicataria establezca el modo de ejecución en el futuro, señala la documentación de la licitación que ha podido consultar este diario.

La licitación también determina que los tratamientos deben estar enfocados a la prevención y el control de las siguientes plagas. En primer lugar, roedores como ratas y ratones. En segundo lugar, insectos domésticos, como las cucarachas, y otros artrópodos, como garrapatas y ácaros. En tercer lugar, las plagas del pino, entre las que destaca la procesionaria, pero también los perforadores del pino (Tomicus destruens) y el pulgón del pino (Pineus pini). Y, en cuarto lugar, aquellos organismos que, en determinadas condiciones, puedan suponer un riesgo para la salud pública o afectar a la vegetación y la fauna del complejo.

Establece el contrato que, con el fin de controlar las plagas domésticas, la empresa adjudicataria llevará a cabo las actuaciones que se precisen en los 36.000 metros cuadrados de superficie del complejo, tanto en los interiores de los edificios de Marivent y Son Vent como en el pinar y los jardines, garantizando que "en ningún momento supondrán un peligro para las personas ni para los animales domésticos, así como ningún tipo de molestia o perturbación en el funcionamiento normal de los servicios de Marivent y Son Vent", subraya.

También determina la licitación que, a los 15 días de la firma del contrato, la empresa adjudicataria realice una primera visita de inspección exhaustiva al complejo de Marivent y presente a la conselleria de Presidencia un programa de gestión para la prevención y el control de plagas domésticas que "incluya las actuaciones y medidas necesarias para mantener la población de especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia". Y añade: "Los sistemas de vigilancia han de ser específicos para cada plaga y el técnico asesor en gestión de plagas de la empresa adjudicataria los tendrá que revisar en cada una de las visitas", señala el contrato.

Los Reyes en Marivent durante la recepcion a la sociedad mallorquina durante el verano de 2025. / B. Ramon

Ratas, cucarachas y procesionaria

A continuación, el contrato detalla cómo y dónde llevar a cabo los tratamientos. El de desratización, por ejemplo, en las edificaciones, red de saneamiento, desagües, jardines y almacenes, con actuaciones mensuales, aplicando los productos raticidas con medidas de seguridad. El de desinsectación, centrando un capítulo en las actuaciones trimestrales contra las cucarachas cada vez que aparezca una plaga, realizando una vigilancia mediante trampas de captura adhesivas con feromonas o atrayentes alimentarios, especialmente en arquetas de aguas residuales de Marivent y Son Vent, fosas sépticas y, si es necesario, en los desagües afectados.

En cuanto a las plagas de los pinos, los tratamientos se llevarán a cabo sobre una superficie de 17.000 metros cuadrados de las zonas exteriores del complejo, con trampas de feromonas en el mes de julio que se retirarán en octubre. Y en los pinos emblemáticos, unos cien ejemplares, se tratarán mediante endoterapia en septiembre, con un solo tratamiento anual. Contra la plaga del Tomicus destruens se actuará en todos los pinos ubicados en el bosque cercano de Marivent y Son Vent, con una pulverización foliar única en el mes de noviembre. Y contra el pulgón del pino se actuará en los mismos ejemplares, con un lavado a presión con motobomba utilizando agua y jabón potásico, con un único tratamiento en abril.

Los tratamientos contra garrapatas, ácaros, hormigas y pulgas, en cambio, se llevarán a cabo cuando puedan suponer un riesgo para la salud o afectar a la vegetación o la fauna, indica el documento de la licitación, siempre previa petición de los responsables del contrato, utilizando insecticidas autorizados según las condiciones donde se localice la plaga.

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Una parte de los jardines de Marivent se puede visitar desde 2017 / B. Ramon

Obligación de confidencialidad

Las condiciones del contrato obligan a la empresa adjudicataria a guardar secreto profesional respecto a la información y la documentación proporcionadas por el Govern para llevar a cabo los trabajos, así como de las tareas que lleve a cabo, información que solo se debe transmitir a las personas que tengan necesidad de conocerla para desarrollar los trabajos. Tampoco se podrán realizar fotografías ni dibujos de los interiores. El incumplimiento, subrayan los documentos de la licitación, será motivo de rescisión del contrato.