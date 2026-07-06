Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCD TenerifeRestaurante China de Santa CruzAtrapan a un joven en TenerifeEstafa en TenerifeVigilancia contraincendios
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 6 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 6 de julio de 2026, ha estado formada por los números 13, 22, 28, 32, 33 y 48. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5142877, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife
  2. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval
  3. Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
  4. El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro donde solo se puede reservar por carta
  5. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni
  6. El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita
  7. El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
  8. La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo

Una mujer de 50 años resulta herida moderada tras salirse de la vía con su coche en Arafo

Una mujer de 50 años resulta herida moderada tras salirse de la vía con su coche en Arafo

Mundial 2026: España - Portugal, en imágenes

Mundial 2026: España - Portugal, en imágenes

Resultados de la Primitiva del lunes 6 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 6 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 6 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 6 de julio de 2026

Jela y Cristina Mahelo firman Jable, la propuesta que une folclore canario y latinoamericano para el Festival Boreal

Jela y Cristina Mahelo firman Jable, la propuesta que une folclore canario y latinoamericano para el Festival Boreal

La ciencia de las fiestas de San Fermín

La ciencia de las fiestas de San Fermín

Air Canada volará sin escalas a Tenerife desde Toronto y Montreal, por primera vez en la historia

Air Canada volará sin escalas a Tenerife desde Toronto y Montreal, por primera vez en la historia
Tracking Pixel Contents