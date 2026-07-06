La España vaciada, en alerta para evitar miles de acampadas y colapsos en carreteras por el eclipse solar: "No sabemos si vamos a estar preparados"

“Las previsiones de asistencia son muy importantes y la realidad es que no sabemos si vamos a estar preparados porque no sabemos si van a venir 100, 1.000 o 10.000 personas”. Francisco Rodríguez es alcalde de Urueña, un bello pueblo amurallado de Valladolid que ha sido elegido por la Junta de Castilla y León como una de las 73 localidades recomendadas para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto. En un principio se ha situado a las afueras del pueblo un “punto de encuentro”, pero claro, lo “normal” es que los visitantes quieran verlo desde la muralla, en un alcor desde el que se tiene una impresionante vista de los llanos campos de Castilla hacia el horizonte.

“Es que la gente viene ya a diario a ver la puesta de sol allí; desde la subdelegación de Gobierno nos han dicho que van a poner medios”, razona el alcalde, que recuerda que justo en esa semana “son fiestas en muchos pueblos”, lo que hace que ya de por sí haya más gente de lo habitual, y “todo el campo está muy seco”, advierte, en referencia a unos días críticos por los incendios. Es por ello que también estarán “pendientes” de que los visitantes no acampen en zonas no habilitadas para ello -la llamada acampada libre está prohibida en España bajo multas de 60 a 3.000 euros-.

Carteles con prohibición de acampar y hacer fuego en zonas naturales en la entrada al parque de Navacerrada de Madrid. / José Luis Roca

Las preocupaciones de Rodríguez son compartidas por los más de 230 alcaldes de pueblos de la España vaciada que han sido elegidos como lugares recomendados o puntos oficiales para ver un evento astronómico único en nuestro país en más de un siglo. Los Gobiernos autonómicos implicados, todos menos Andalucía, Canarias y Extremadura, llevan meses coordinando sus propios planes de seguridad. “Tenemos mucha incertidumbre porque aunque estamos acostumbrados a organizar eventos multitudinarios, este es un evento que conlleva una planificación diferente ya que va a ocurrir en todo el territorio. Manejamos una previsión de entre 200.000 y 400.000 visitantes”, afirma a El Periódico Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón.

Este es un evento que conlleva una planificación diferente ya que va a ocurrir en todo el territorio. Manejamos una previsión de entre 200.000 y 400.000 visitantes Miguel Ángel Clavero Forcén — Director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón

Desde el Ejecutivo central, que creó hace más de un año una comisión interministerial de coordinación, se estima que habrá millones de desplazamientos de vehículos ese día, pero todavía no se dan cifras concretas. La DGT, de hecho, calcula que habrá 104 millones de desplazamientos este verano, un 3,4% más que el anterior, pero no desagrega los datos para estos días claves de agosto. Según un informe del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, en EEUU se vivieron eventos similares en 2017 y 2024 y alrededor de 20 millones de personas (el 6% de la población) viajaron fuera de su área de residencia para observarlo. En numerosos puntos hubo “retenciones” que duraron “varias horas” y "se observó un aumento de accidentes mortales", alerta el informe.

Sin plan de movilidad definido

Fuentes de la DGT explican que todavía no hay “un plan de tráfico definido al 100%” para esos días, que se está trabajando en ello, pero lo cierto es que se va un poco a ciegas. “Sabemos cuáles son los puntos de observación, pero no los que más van a llamar la atención. A lo mejor pensamos que todo el mundo va a ir a uno y resulta que van a otro”, admitía hace unos días Indalecio Candel, jefe del Área de Gestión de Movilidad de la DGT. Algunas comunidades, como Navarra o País Vasco, ya han anunciado que restringirán el tráfico de camiones durante ese día.

Lo cierto es que la España rural tiene ante sí un reto mayúsculo que pondrá a prueba no solo la capacidad para gestionar un gran evento que dura unas horas, sino también la de alojar a miles de personas en zonas rurales con muy poca infraestructura. Con hoteles y apartamentos turísticos prácticamente llenos para esos días en el norte de España, los cámpings se han convertido en el refugio de los más rezagados, pero ya queda poco espacio.

“Llevamos llenos mucho tiempo y hemos tenido que decir que no a mucha gente”, confiesan en el cámping La Trapera, en Pradoluengo, Burgos, una de las provincias donde mejor se observará, algo que saben bien los amantes internacionales de este tipo de citas. Solo un dato: las habitaciones del parador de Lerma, a 50 kilómetros de la capital burgalesa, llevan reservadas para la noche del 12 de agosto por turistas estadounidenses desde el año 2022.

Varias personas observan el sol con gafas especiales en el Puerto de Javalambre, uno de los puntos elegidos por el Gobierno de Aragón para ver el eclipse. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Vamos a tener una ocupación del 100% seguro, es ya la semana más demandada del año y con esto más, tanto para zona de cámping como de caravanas”, ratifica a El Periódico el portavoz de la Federación Española de Cámpings. Según el informe ‘El trío ibérico: una oportunidad para el desarrollo turístico de la España interior’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb, “el 47% de los municipios rurales en la banda central del eclipse no dispone de alquileres de corta duración”. Según sus cálculos, se van a ocupar en estas zonas 327.000 plazas de corta duración, pero no podrán captar a entre 43.000 y 47.500 visitantes.

50.000 plazas en Navarra

¿Dónde irán? Uno de los objetivos de las administraciones será precisamente evitar que hagan acampada libre, un potencial riesgo de incendios, y por ello muchas comunidades han generado plazas de cámping en los alrededores de los pueblos o parajes recomendados para observar este eclipse histórico. Navarra, por ejemplo, tiene 20 puntos preparados para acoger a más de 50.000 visitantes, entre ellos Tafalla, Tudela o el Parque Sendaviva. Estos dispondrán de puntos de venta de comida y/o bebida, servicios básicos (agua, baños públicos, etc.), parking, dispositivos de seguridad y emergencias coordinados, o en algunos casos zonas de acampada, además de celebrarse actividades relacionadas con el evento.

Autocaravanas en un camping en La Franca (Ribadedeva). / EUROPA PRESS

Venta de entradas

Precisamente Navarra y Aragón (con cuatro puntos oficiales y tres ‘reservas’) son las únicas comunidades que están vendiendo entradas para controlar el aforo en estos lugares. Unas entradas que oscilan entre cinco y 10 euros. “Aquí esperamos no tener problemas de tráfico. El polígono industrial de El Sabinar, que es donde está la parcela asignada, está pegado a la autovía”, señala una portavoz del Ayuntamento de Épila, pueblo pegado a Zaragoza capital que es uno de los sitios recomendados y que tendrá un recinto con capacidad para 1.600 vehículos y 5.000 personas.

“Hemos elegido cuatro puntos con una capacidad para 45.000 personas para que quien no tenga un sitio donde albergarse tengan una zona de acampada con servicios básicos”, razona el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, que precisa que el punto con más reservas es el puerto de esquí de Javalambre, pero todavía hay “escasa demanda” pese a que no queda ni una habitación libre en todo Aragón. Por cada punto oficial de observación habrá 50 efectivos de organización por parte del Gobierno autonómico.