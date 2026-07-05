Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de julio de 2026 es: 6, 13, 27, 30 y 32, siendo el número clave el 4.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
- Carmen Pérez toma el control del grupo municipal del PP en Santa Cruz para pelear por la Alcaldía en mayo de 2027
- El espectáculo de 'La Reina del Flow' triunfa en Tenerife: los parceros de Santa Cruz la pasan chimba
- Ni arena ni masificaciones: diez playas de rocas de Tenerife para bañarse este verano
- Los motoristas de Tenerife piden mantener abiertas dos rutas históricas del Teide
- La Policía local de Santa Cruz le declara la guerra al ayuntamiento y no hace horas extras
- Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: el IGN registra unos 500 eventos al oeste de Las Cañadas del Teide
- La canaria Nayra Martín Reyes transforma su cuerpo en alimento para canarios en una performance en Bélgica