Fuego en Soneja
Un incendio en Castellón moviliza a diez medios aéreos
EP
Un incendio forestal declarado al mediodía de este domingo en el término municipal de Soneja (Castellón) ha obligado a movilizar a diez medios aéreos junto con efectivos terrestres para las tareas de extinción, según informa el 112CV en su cuenta de X. El fuego afecta a masa forestal y su evolución, a mediodía, es "negativa", de acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos.
Para facilitar las tareas de extinción, se ha cerrado el Puerto de Sagunto con el objetivo de que puedan cargar de agua los medios aéreos movilizados.
La Generalitat Valenciana ha decretado la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF), que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales pueden afectar gravemente a la población y los bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro, así como la necesidad de que se incorporen medios extraordinarios. Además, puede comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional y también aquella que para su resolución requieran la constitución del Cecopi.
Actualmente hay movilizados diez medios aéreos, incluido el helicóptero de coordinación de la Generalitat y dos medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Junto con los medios aéreos también están participando ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat (tres de ellas helitransportadas), cuatro dotaciones del Consorcio, un agente medioambiental, una Unidad de Prevención de Incendios, coordinadores y técnicos forestales y un camión nodriza de 35.000 litros.
En la provincia de Castellón hay otro incendio activo declarado, en el término municipal de Castellfort, en el que están movilizados tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat y tres medios aéreos.
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