Medicina vuelve a ser la carrera más demandada en la Universidad de La Laguna

Medicina vuelve a encabezar la demanda de estudios universitarios en la Universidad de La Laguna (ULL). El grado ha recibido 1.491 solicitudes como primera opción en la preinscripción ordinaria para el curso 2026-2027, frente a una oferta de 130 plazas.

Los datos confirman, un año más, el fuerte atractivo de las titulaciones vinculadas a Ciencias de la Salud, que ocupan los primeros puestos entre las preferencias del alumnado que aspira a iniciar estudios superiores en la institución académica tinerfeña.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó este jueves y la ULL ha dado a conocer este viernes las cifras de la primera fase del procedimiento. En total, la universidad ha recibido 8.176 solicitudes en primera opción para 4.967 plazas repartidas en 57 titulaciones, entre grados, dobles grados y estudios impartidos en las sedes de Adeje y La Palma.

Ciencias de la Salud concentra la mayor presión

Tras Medicina, el segundo grado con más demanda es Enfermería, con 528 solicitudes como primera preferencia para 100 plazas disponibles. En tercer lugar se sitúa Psicología, que ha registrado 491 peticiones para un cupo de 200 plazas.

La elevada demanda de estas titulaciones refleja la consolidación de los estudios sanitarios como una de las principales opciones entre el alumnado que accede a la ULL. También anticipa una fuerte competencia por las plazas, especialmente en Medicina y Enfermería, donde la diferencia entre solicitudes y oferta vuelve a ser notable.

En el caso de Medicina, las peticiones multiplican por más de once las plazas disponibles, lo que convierte a este grado en uno de los procesos de acceso más exigentes de la universidad.

Educación, Derecho y Deporte también destacan

La demanda no se concentra únicamente en el ámbito sanitario. El grado en Maestro de Educación Primaria también ha recibido 491 solicitudes como primera opción, para una oferta de 260 plazas.

A continuación aparece Derecho, con 356 peticiones, seguido de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 331 solicitudes.

Estos datos muestran que las preferencias del alumnado combinan titulaciones con alta empleabilidad, vocación profesional y salidas vinculadas a servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Más de 4.900 plazas en 57 titulaciones

La oferta de la Universidad de La Laguna para el curso 2026-2027 alcanza las 4.967 plazas distribuidas en 57 titulaciones. La cifra incluye grados, dobles grados y enseñanzas que se imparten fuera del campus principal, como las sedes universitarias de Adeje y La Palma.

La preinscripción ordinaria es el primer gran paso para ordenar el acceso a la universidad. En esta fase, el alumnado solicita plaza en las titulaciones de su interés y las universidades adjudican los puestos en función de la nota de admisión y de las preferencias indicadas.

La publicación de los listados marcará ahora el calendario de matrícula y listas de espera para quienes aspiran a estudiar en la ULL el próximo curso.

Fechas clave de la admisión en la ULL

Las personas aspirantes podrán consultar el 8 de julio si han sido admitidas al procedimiento de preinscripción. En caso de detectar errores o incidencias, dispondrán de plazo hasta el 9 de julio a las 14:00 horas para presentar alegaciones.

La primera lista de adjudicación de plazas se publicará el 13 de julio. Quienes obtengan plaza en la titulación solicitada como primera opción podrán formalizar la matrícula desde ese día, a partir de las 10:00 horas, hasta el 15 de julio a las 23:59 horas.

La segunda adjudicación y la publicación de las listas de espera tendrán lugar el 17 de julio. En ese caso, el nuevo periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el 21 de julio.

Listas de espera y preinscripción extraordinaria

La ejecución de las listas de espera se desarrollará los días 23 y 24 de julio, en dos franjas horarias. La matrícula correspondiente a esas adjudicaciones se realizará los días 27 y 28 de julio.

Una vez concluido este proceso, las plazas que queden libres se ofertarán en la preinscripción extraordinaria, cuyo plazo de solicitud estará abierto del 26 al 28 de agosto.

Este segundo periodo permitirá cubrir vacantes en aquellas titulaciones que no hayan completado su cupo durante la fase ordinaria.