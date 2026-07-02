Josu Ternera queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.

En este proceso, que se celebró en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

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Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó a su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot en los que vivieron el que era entonces jefe militar de la organización terrorista, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Fuente: El Periódico