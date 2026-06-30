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Prensa Ibérica nombra a Juan Emilio Maíllo nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Se integra en la dirección general de contenidos y relaciones institucionales que encabeza Albert Sáez

Juan Emilio Maíllo, nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica.

Juan Emilio Maíllo, nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica. / Ana López-Varela

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Redacción

Madrid

Prensa Ibérica ha nombrado a Juan Emilio Maíllo como nuevo director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo, en dependencia directa de Albert Sáez, quien el pasado mes de mayo sumó a sus responsabilidades como director general de Contenidos las relativas al ámbito institucional.

Sáez tenía como primer encargo de esta nueva etapa la reorganización y el refuerzo del área. Dentro de este proceso se produce la incorporación de Juan Emilio Maíllo, quien hasta este mes de junio era director de Asuntos Públicos de Telefónica España.

Maíllo tiene una dilatada trayectoria en los ámbitos periodístico, de comunicación corporativa y de asuntos públicos.

Nacido en Béjar (Salamanca) en 1977, es licenciado en Ciencias de la Información y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico en Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria.

Inició su carrera profesional en Onda Cero y Zeta Radio. Tras su etapa radiofónica, se incorporó a la agencia de noticias Servimedia, donde llegó a ser redactor jefe de Economía. Tras un breve paso por El Economista, a principios de 2008 llegó a la redacción de El Mundo para ocuparse de la información financiera y de política económica.

En 2012, dio el salto al ámbito corporativo en Bankia, donde fue director de Comunicación Externa. Entre 2017 y 2020 fue director de Comunicación del Grupo Telefónica en España. A principios de 2020 pasó al ámbito público como director de Comunicación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En septiembre de 2021 volvió a Telefónica, siendo nombrado en primer término director de Asuntos Públicos de Movistar Plus+. En abril de 2023 extendió esa misma responsabilidad al ámbito de Telefónica España.

Además, ha sido comentarista de actualidad en distintas cadenas de radio y televisión, profesor universitario, docente en distintos Máster de Comunicación Corporativa y autor de varias publicaciones sobre comunicación de crisis, entre ellas el libro “Bankia desde dentro” (Ed. Deusto).

En su nueva responsabilidad como director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Maíllo tendrá la responsabilidad de definir y gestionar la estrategia de comunicación corporativa del grupo, tanto externa como interna; gestionar las relaciones institucionales y de representación con los distintos grupos de interés; proteger y fortalecer la reputación corporativa; e impulsar la influencia y el posicionamiento estratégico. 

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Prensa Ibérica edita 27 cabeceras de periódicos en toda España, además de 55 publicaciones corporativas y 71 ediciones locales. Ocupa el segundo lugar en audiencia entre los grupos informativos en España, según los datos de GFK en audiencia digital y del EGM para las ediciones de papel.

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