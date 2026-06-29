Quince nuevos graduados sociales juran su cargo

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife celebró recientemente su tradicional Acto de Jura o Promesa de Nuevos Colegiados y Entrega de Distinciones. La cita, que tuvo lugar en el salón de actos de Cajasiete el pasado 19 de junio, adquirió una especial trascendencia al coincidir con el 51 aniversario de la creación del Colegio.

La ceremonia estuvo presidida por el decano del Colegio, Adalberto Luis Bethencourt. En la mesa presidencial lo acompañaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; la viceconsejera de Empleo, Isabel León Villalobos; y el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la provincia, Eduardo Ramos Real.

Al encuentro asistieron diversas autoridades de relevancia, como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, la presidenta de la Audiencia Provincial, la delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento capitalino, el secretario de Gobierno del TSJC, el secretario coordinador provincial y el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, acudieron representantes de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Notarios y del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.

Isabel León, viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias; Adalberto Luis, decano del Colegio; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; y Eduardo Ramos, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.| / El Día

Durante el acto, quince nuevos profesionales formalizaron su incorporación al Colegio mediante su juramento o promesa, asumiendo el compromiso de ejercer la profesión con responsabilidad, rigor y respeto a los principios deontológicos de los Graduados Sociales.

En el apartado de distinciones, se entregaron las Medallas al Mérito Profesional del Colegio en sus categorías de Bronce y Plata, además de las Medallas al Mérito Colegial y Profesional del Consejo General de Graduados Sociales de España. Por otra parte, la institución otorgó un reconocimiento especial al COTIME por su centenaria trayectoria y su aportación al desarrollo económico y profesional de la isla.

El evento culminó con el nombramiento de José Blas Fernández Sánchez como Colegiado de Honor de la entidad, en reconocimiento a sus más de cincuenta años de dedicación a la defensa, promoción y fortalecimiento de la profesión en toda España.

Las intervenciones institucionales de clausura reafirmaron el compromiso del Colegio con la excelencia, la formación continua y el respaldo a sus colegiados.