Quince nuevos graduados sociales juran su cargo
La cita coincidió con el 51 aniversario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife
El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife celebró recientemente su tradicional Acto de Jura o Promesa de Nuevos Colegiados y Entrega de Distinciones. La cita, que tuvo lugar en el salón de actos de Cajasiete el pasado 19 de junio, adquirió una especial trascendencia al coincidir con el 51 aniversario de la creación del Colegio.
La ceremonia estuvo presidida por el decano del Colegio, Adalberto Luis Bethencourt. En la mesa presidencial lo acompañaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; la viceconsejera de Empleo, Isabel León Villalobos; y el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la provincia, Eduardo Ramos Real.
Al encuentro asistieron diversas autoridades de relevancia, como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, la presidenta de la Audiencia Provincial, la delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento capitalino, el secretario de Gobierno del TSJC, el secretario coordinador provincial y el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, acudieron representantes de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Notarios y del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.
Durante el acto, quince nuevos profesionales formalizaron su incorporación al Colegio mediante su juramento o promesa, asumiendo el compromiso de ejercer la profesión con responsabilidad, rigor y respeto a los principios deontológicos de los Graduados Sociales.
En el apartado de distinciones, se entregaron las Medallas al Mérito Profesional del Colegio en sus categorías de Bronce y Plata, además de las Medallas al Mérito Colegial y Profesional del Consejo General de Graduados Sociales de España. Por otra parte, la institución otorgó un reconocimiento especial al COTIME por su centenaria trayectoria y su aportación al desarrollo económico y profesional de la isla.
El evento culminó con el nombramiento de José Blas Fernández Sánchez como Colegiado de Honor de la entidad, en reconocimiento a sus más de cincuenta años de dedicación a la defensa, promoción y fortalecimiento de la profesión en toda España.
Las intervenciones institucionales de clausura reafirmaron el compromiso del Colegio con la excelencia, la formación continua y el respaldo a sus colegiados.
- Un “sinvergüenza” fuera de micro incendia el pleno de Santa Cruz de Tenerife
- Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife: 'Había un club que se desangraba
- Última hora de los terremotos en Tenerife: semana muy sísmica con 11 temblores solo este viernes
- Sentencia favorable para los vecinos de María Jiménez: el Ayuntamiento debe realojar a cinco familias afectadas por un derrumbe
- Cientos de mayores de Santa Cruz toman el escenario del Sabiduría Fest para celebrar la vida
- La fuga de urólogos del HUC deja en el aire la atención a más de 5.500 pacientes del norte de Tenerife
- Chimaje, en Güímar, donde la calma besa el mar
- La Laguna gana otro pulso judicial por el acceso al Camino de la Costa en Punta del Hidalgo