Multa de hasta 200 euros por este error con el distintivo V-25: la DGT avisa a los conductores que circulen por estas zonas durante los desplazamientos de verano
Este distintivo es clave para identificar qué vehículos pueden acceder a las Zonas de Bajas Emisiones
Llegan las vacaciones de verano y con ello millones de desplazamientos por las carreteras españolas para llegar al destino vacacional. Los conductores deben contar con los elementos obligatorios en el vehículo y también tener en cuenta las zonas en las que determinados automóviles no pueden acceder.
Cada vez son más las ciudades que cuenta con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), donde el acceso a determinados vehículos limitado para reducir la contaminación. Por ello, el distintivo ambiental V-25 de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha convertido en un elemento clave para identificar qué vehículos pueden acceder a estas áreas y cuáles tienen restricciones.
Qué es el distintivo V-25
La señal V-25 es el distintivo ambiental oficial creado por la DGT para clasificar los vehículos en función de sus emisiones contaminantes y su eficiencia energética. Este adhesivo permite a las administraciones identificar de forma rápida el nivel de emisiones de cada vehículo y aplicar las restricciones de circulación establecidas en las Zonas de Bajas Emisiones.
Tráfico recomienda colocar el distintivo V-25 en un lugar visible del vehículo, preferentemente en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, aunque la normativa no obliga a llevar físicamente la pegatina colocada.
Distintivos medioambientales
- Etiqueta 0 emisiones (Azul): identifica a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Los vehículos que portan esta etiqueta son los eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o superior y vehículos de pila de combustible.
- Etiqueta ECO (Verde y Azul): corresponde a los vehículos de bajas emisiones, pero no totalmente eléctricos. Así como los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).
- Etiqueta C (Verde): son los coches de combustión interna que cumplen con las últimas normativas de la EURO. Incluye a los gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados desde 2014.
- Etiqueta B (Amarilla): los vehículos más antiguos, pero que todavía está dentro de los límites legales. Turismos y furgonetas de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Además de vehículos pesados y de más de 8 plazas desde 2006.
"El distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular", recoge la DGT.
Multas por no llevar la etiqueta V-25
Los conductores pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros si acceden con un vehículo que no cumple los requisitos establecidos a una Zona de Bajas Emisiones donde tenga restringida la circulación. Sin embargo, la DGT recomienda, pero no obliga a llevar colocado el distintivo.
Las restricciones dependen de cada ayuntamiento, ya que son las administraciones locales quienes regulan las condiciones de acceso a estas zonas utilizando como referencia la clasificación ambiental establecida por la DGT.
- Edurne Pasaban (alpinista, 52 años): 'El Teide hay que hacerlo al menos una vez en la vida
- La fuga de urólogos del HUC deja en el aire la atención a más de 5.500 pacientes del norte de Tenerife
- Cientos de mayores de Santa Cruz toman el escenario del Sabiduría Fest para celebrar la vida
- Chimaje, en Güímar, donde la calma besa el mar
- Sentencia favorable para los vecinos de María Jiménez: el Ayuntamiento debe realojar a cinco familias afectadas por un derrumbe
- Multa de 200 euros por circular a la velocidad adecuada, pero no tener en cuenta la S-13: la Guardia Civil pone el foco en la actitud de los conductores en determinados tramos
- Cae al mar en Tenerife mientras circulaba en una moto eléctrica adaptada y es rescatada por los tripulantes de un barco
- Dónde donar en Tenerife tras los terremotos en Venezuela: estos son los centros de acopio