Canarias garantiza la alimentación de más de 10.000 escolares con cuota cero este verano

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias destinará 2,5 millones de euros a garantizar la alimentación de 10.239 escolares durante los meses de verano, coincidiendo con el cierre vacacional de los colegios y la interrupción del servicio de comedor escolar.

La medida se articula mediante tarjetas prepago dirigidas al alumnado beneficiario de cuota cero de comedor durante el curso escolar vigente. Estas tarjetas estarán cargadas con un total de 240 euros por estudiante, repartidos en dos pagos de 120 euros: uno el 1 de julio y otro el 1 de agosto.

El objetivo es que las familias con menores en situación de vulnerabilidad puedan seguir comprando productos de alimentación durante julio y agosto, periodo en el que los comedores escolares no prestan servicio por las vacaciones de verano.

Tarjetas para comprar solo alimentos

Las tarjetas prepago son nominativas y están asociadas mediante un código al alumnado beneficiario de cuota cero certificado durante el curso escolar. La entrega se realiza durante la última semana de junio al padre, madre, tutor o tutora legal del menor.

La Consejería, dirigida por Poli Suárez, precisa que estas tarjetas solo pueden utilizarse en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación. Si se intenta pagar con ellas en comercios que no pertenecen a ese sector, la operación no se valida en el datáfono.

De esta forma, la Administración autonómica busca asegurar que el importe se destine exclusivamente a la compra de comida y productos básicos de alimentación. Además, las familias beneficiarias también deberán conservar las facturas de las compras realizadas.

Apoyo durante las vacaciones escolares

El cierre de los centros educativos durante el verano supone también la suspensión temporal de los comedores escolares. Para muchas familias, especialmente aquellas con alumnado de cuota cero, este servicio representa un apoyo importante durante el curso.

Con las tarjetas prepago, Educación pretende cubrir ese periodo sin comedor y mantener una ayuda específica para los menores que ya formaban parte del programa durante el curso.

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, explica que la entrega de estas tarjetas durante los últimos días de junio permite seguir apoyando "también durante las vacaciones" al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Crego recuerda que se trata de menores usuarios del programa de desayunos escolares y de cuota cero en los comedores de los centros educativos de las Islas.

Quién puede recibir la ayuda

La ayuda está dirigida al alumnado que durante el curso escolar vigente ha sido certificado como beneficiario de cuota cero en el comedor escolar. Esto significa que no se trata de una convocatoria abierta a todas las familias, sino de una medida vinculada a menores que ya tenían reconocida esta condición dentro del sistema de comedores escolares de Canarias.

Los centros educativos son los encargados de comunicar a las familias beneficiarias las instrucciones de recogida, uso y justificación de la tarjeta. También informan de los teléfonos habilitados para resolver dudas o incidencias relacionadas con el funcionamiento del sistema.

Cuándo se carga la tarjeta

Cada tarjeta tendrá una carga total de 240 euros, dividida en dos mensualidades:

Carga de julio : El primer ingreso será de 120 euros y se realizará automáticamente el 1 de julio .

: El primer ingreso será de y se realizará automáticamente el . Carga de agosto: El segundo ingreso, también de 120 euros, se efectuará el 1 de agosto.

El saldo podrá utilizarse durante el periodo estival para adquirir productos de alimentación en establecimientos autorizados. La Consejería insiste en que el uso queda restringido a comercios del sector alimentario.