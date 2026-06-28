Las voces del Orgullo LGTBIQ+ en Canarias: «Tenemos que seguir luchando por la igualdad»

Cada 28 de junio, Canarias se tiñe de los colores del arcoíris para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. La libertad se convierte en protagonista y numerosas banderas ondean bajo el sol atlántico en seña de protesta, reivindicación y memoria histórica. Los principales puntos del Archipiélago se transforman en una fiesta en la que miles de personas reclaman su derecho a ser, convirtiendo las calles en un escenario de visibilidad necesaria frente a quienes intentan ponerle una mordaza a la diversidad.

Sin embargo, tras el confeti y los discursos oficiales, late una Canarias llena de contrastes, donde muchas personas del colectivo todavía se sienten desprotegidas por las instituciones y tienen miedo de mostrarse tal y como son. Un temor que aumenta con el avance de la ultraderecha y la legitimación de los discursos de odio que difunden.

Por ello, el Orgullo sigue siendo mucho más que una celebración. Es una fecha para recordar que los derechos conquistados tras años de esfuerzo no son irreversibles y que su defensa exige una lucha constante. Porque la diversidad no solo debe celebrarse un día al año; debe protegerse, garantizarse y ejercerse con libertad los 365 días del año.

«Cuando eres de la comunidad LGTBIQ+ en esta tierra, tu cartera de derechos está mucho más reducida», asegura Emma Colao. La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias denuncia el «lavado rosa» que ejercen algunas instituciones, agradeciendo la pluralidad y fingiendo unos estándares de igualdad que de facto no se cumplen.

Además, afirma que las leyes se redactan, pero la comunidad a la que van dirigidas se olvida. «Las propias administraciones públicas que van a alzar la bandera LGTBI+ en estas fechas son las mismas que están financiando las organizaciones que las quemarán en el futuro», asevera.

Recordar el origen

Por otro lado, Colao critica el modelo de celebración que impera en las Islas. Cree que en él solo tienen cabida hombres blancos gays con alta capacidad económica y que lesbianas, transexuales, personas racializadas, o no binarias se ven excluidas. «Me falta una protesta crítica que recuerde el origen de nuestro movimiento», lamenta.

El teléfono 028 de atención y apoyo frente a la LGTBIfobia asistió 1.448 consultas de personas residentes en Canarias entre su puesta en marcha, en julio de 2023, y el 31 de mayo de 2025, según los datos del Ministerio de Igualdad. Esta cifra sitúa al Archipiélago como la tercera comunidad autónoma con mayor volumen de atenciones, al concentrar cerca del 15% del total de llamadas registradas por el servicio, solo por detrás de Madrid y Andalucía.

Sergio Siverio, portavoz y secretario de la asociación Diversas, considera que Canarias vive una doble realidad ya que fuera de la burbuja de los espacios seguros y festivos, muchas personas siguen viviendo un infierno. «Cuando se quitan las banderas, y cuando volvemos a la realidad de nuestro día a día, sigue habiendo odio, discriminación, y seguimos sufriendo insultos y agresiones», deja claro. No obstante, mantiene una visión optimista de la realidad del territorio y considera que el elevado número de denuncias por delitos de odio refleja la existencia de una sociedad cada vez más consciente, que no permanece en silencio ni está dispuesta a mirar hacia otro lado ante este tipo de situaciones.

«Hay una comunidad que está formada, que también está movilizada y que no va a permitir las injusticias. Estos hechos no pueden quedar bajo el yugo de ver, oír y callar. Tiene que ser ver, oír, y luchar», defiende el integrante de la entidad tinerfeña.

El crecimiento político de la ultraderecha y la facilidad con la que los discursos de odio que propagan, contrarios a las políticas LGTBIQ+, circulan por redes sociales y medios de comunicación, ha hecho saltar las alarmas del colectivo. Especialmente las de aquellos que han dedicado una vida entera a luchar por conquistar unos derechos que ahora ven peligrar.

Fran Barroso, natural de Los Realejos y nacido en 1961, es cofundador de la asociación Diversas. Habiendo vivido el final de la dictadura franquista, considera especialmente doloroso el retroceso en libertades que, a su juicio, sufre actualmente el colectivo.

«Crees que todo aquello que has vivido durante toda una época concreta no lo vas a volver a vivir, pero, de repente, la realidad se transforma», reflexiona.

Barroso incide en que se trata de una realidad significativamente cruda para aquellas personas de cierta edad que ingresan en una residencia y deben volver a ocultar su identidad. «Es muy duro que después de tanto tiempo luchando y de tener una vida normalizada, tengas que volver a entrar en el armario para poder convivir con otras personas si formas parte de estos centros», sostiene.

La misma idea mantiene Montserrat González, presidenta de la asociación Gamá, en Gran Canaria. A sus 68 años, califica como «negra», la situación que vive hoy en día la comunidad. Asegura que no sufre por ella, sino por las generaciones que la siguen. «No quisiera que se retrocediera y la juventud sufra lo que ya se sufrió una vez», confiesa.

Sin embargo, Montserrat no ha perdido la esperanza en el futuro de la sociedad LGTBIQ+: «No vamos a volver a lo de antes, no se lo vamos a permitir», subraya. «Tenemos que seguir luchando para no perder lo que hemos conseguido».

Esta cuestión no solo preocupa a las personas de mayor edad que vivieron en primera persona etapas de gran represión, sino que también genera inquietud entre las personas jóvenes.

«El odio hace mucho ruido»

Eva Hernández, nacida en La Gomera, se trasladó a Tenerife con 18 años para estudiar Trabajo Social. Acostumbrada a crecer en un entorno donde el colectivo LGTBIQ+ permanecía invisibilizado, inició su activismo en la asociación Diversas. En los últimos años, ha notado que existen menos espacios en los que sentirse segura y un aumento de los comentarios discriminatorios , incluso en gente de su propio entorno.

«El problema no es que sean muchas personas, sino que hacen mucho ruido. Estamos defendiendo nuestro derecho a ser, y eso parece que incomoda e irrita», recalca. Desde su punto de vista, también señala las redes sociales como espacios donde los mensajes de intolerancia tienden a retroalimentarse y amplificarse.

En este contexto, Álex Manuel sitúa la aprobación de la ley trans como un punto de inflexión. Con 19 años y desde la perspectiva de un hombre trans, la considera un avance significativo, aunque también una etapa «muy dura», ya que la mayor visibilización de la norma vino acompañada, según relata, de un aumento de las críticas y ataques públicos.

Este activista de la asociación Gamá agradece la ayuda que se le ha brindado siempre desde las instituciones educativas, por ejemplo desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) donde estudia Derecho. Sin embargo, reconoce que deberían impartirse más charlas a los sanitarios en cuanto a materia trans se refiere.

«Una ley que no invierte dinero en formar a lo profesionales es papel mojado», indica. «Yo he tenido que enseñarle cosas a mi propia enfermera», añade.

Cuando termine el Orgullo, los megáfonos se apagarán y las pancartas volverán a guardarse hasta el 28 de junio de 2027. Sin embargo, aquellas personas que han alzado su voz no pueden permitirse el privilegio de descansar. Los testimonios que conforman este reportaje proceden de tiempos distintos, pero todos persiguen el mismo objetivo: la libertad.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas