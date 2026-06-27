Multa de 200 euros por circular a la velocidad adecuada, pero no tener en cuenta la S-13: la Guardia Civil pone el foco en la actitud de los conductores en determinados tramos

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con diferentes dispositivos para medir la velocidad a al que circulan los conductores. Muchos se enfrentan a sanciones porque se encuentran circulando por zonas en las que hay colectivos vulnerables y no tiene en cuenta la señalización.

Una de las sanciones a las que se enfrentan los conductores está relacionada con la señal S-13, una de las más habituales en las carreteras y calles españolas y que indica la presencia de un paso para peatones.

Qué significa la señal S-13

La señal S-13 identifica un paso para peatones y advierte al conductor de la existencia de una zona destinada al cruce de personas. Su presencia obliga a extremar la precaución, reducir la velocidad y detener el vehículo cuando sea necesario para permitir que los peatones crucen con seguridad.

El Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben respetar siempre la prioridad de los peatones en estos pasos. En caso de incumplimiento, está considerado una infracción grave que puede acarrear graves consecuencias económicas.

Seña S 13 / DGT

Sanciones

La DGT recuerda que no detenerse para facilitar el paso de un peatón puede conllevar una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir, ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables de la vía.

Los helicópteros Pegasus son uno de los que más infracciones detectan, ya que desde el aire no solo controlan la velocidad, sino que también localizan el uso del teléfono móvil al volante, no respetar un STOP o un Ceda el Paso, realizar maniobras prohibidas o incumplir la prioridad de los peatones en los pasos señalizados con la S-13.

Desde la DGT insiste en que respetar estas señales no solo evita sanciones económicas, sino que es fundamental para reducir el riesgo de atropellos y garantizar la seguridad vial.