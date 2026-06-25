Detenido tras quebrantar el alejamiento de su expareja y agredirla en Tenerife

Un hombre fue arrestado después de incumplir la orden de alejamiento impuesta por un juzgado y agredir a su expareja en Tenerife.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto principal de Tacoronte detuvieron a un varón, de 37 años de edad y vecino de dicho municipio, que está acusado de un delito de violencia de género y quebrantamiento de medida cautelar.

Un agente franco de servicio observó la agresión de un hombre hacia una mujer en una calle de dicha localidad y avisó a la Central Operativa de Servicios (COS) del cuerpo de seguridad.

Persecución

El citado guardia actuó de inmediato para tratar de detener al autor de los delitos, que emprendió la huida. Tanto el funcionario libre de servicio como otro agente de una patrulla, que en poco tiempo llegó al lugar, persiguieron al implicado.

Mientras tanto, el otro guardia civil de la patrulla permaneció junto a la víctima, para prestarle seguridad y asistencia.

Minutos después, una segunda patrulla se unió al dispositivo de búsqueda para localizar al acusado. Los agentes realizaron un cerramiento en la zona donde se hallaba. De esa manera pudo ser localizado y se procedió a su detención varios minutos después de la agresión.

El ahora apresado ya había sido juzgado con carácter previo por hechos similares, además de tener la mencionada orden de alejamiento de la víctima.

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El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la plaza de la Sección de Instrucción que se encontraba en funciones de Guardia en el Tribunal de Instancia de La Laguna, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del mismo.