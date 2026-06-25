El 19% de las solicitudes de eutanasia en Canarias no cumple los requisitos

La Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia en España, cumple cinco años desde su entrada en vigor. A lo largo de este tiempo, un total de 94 personas en Canarias han podido acogerse a esta prestación de ayuda para morir: tres en 2021, diez en 2022, 27 en 2023, 25 en 2024, 16 en 2025 y 13 en lo que va de año. Según fuentes del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el transcurso de este lustro se han tramitado 235 expedientes, 32 de ellos en los cinco primeros meses de 2026. No obstante, el 19% ha sido denegado por no cumplir los requisitos establecidos, mientras que en el 11,5% de los casos la persona solicitante revocó su decisión, un porcentaje que se sitúa por encima de la media nacional.

Ahora mismo, el tiempo medio de resolución de los expedientes en las Islas ronda entre los 45 y los 50 días. Pero, ¿qué criterios deben cumplir los solicitantes? Tal y como indican las mismas fuentes, las personas tienen que ser mayores de edad, haber nacido en España o acreditar una residencia legal superior a los 12 meses. Además, deben tener capacidad para decidir por sí mismas en el momento de presentar la solicitud, o bien, haber dejado constancia previa de su voluntad a través de los mecanismos legalmente previstos.

Asimismo, la ley exige que exista un “contexto eutanásico”, que puede darse en dos supuestos: padecer una enfermedad grave e incurable que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, o sufrir una patología grave, crónica e imposibilitante que limite de forma significativa la autonomía personal y genere también un sufrimiento insoportable. A todo esto se suma un pronóstico de vida limitado, en un escenario en el que la persona experimente un deterioro.

Dos solicitudes por escrito

El procedimiento exige la presentación de dos solicitudes por escrito, que deben estar separadas por un mínimo de 15 días. Entre ambas se desarrolla un proceso deliberativo entre el paciente y el médico responsable, durante el cual se analizan las distintas alternativas de atención al final de la vida, incluidos los cuidados paliativos o la sedación paliativa. Tras esta fase, es el facultativo responsable quien evalúa si se cumplen o no los requisitos legales. Si su valoración es favorable, interviene un segundo profesional independiente, denominado médico consultor, que realiza una nueva revisión del caso.

Después, el expediente se remite a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Canarias, integrada por profesionales médicos, enfermeros y juristas. "Un médico y un jurista designados por la comisión vuelven a analizar toda la documentación antes de emitir una resolución definitiva. En el caso de autorizarla, es la propia persona quien decide dónde recibir la prestación, pudiendo elegir entre su domicilio o un centro hospitalario", detallan desde el SCS.

Con base en la información que maneja la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, las enfermedades de base más frecuentes entre los solicitantes son las patologías oncológicas, que representan el 44,68%, seguidas de las neurológicas, con un 32,77%. En menor medida, se han aceptado peticiones de pacientes con pluripatologías, que suponen el 8,09%; enfermedades respiratorias, el 5,53%; dolencias osteomusculares, el 2,55%; y enfermedades cardiovasculares, el 0,85%.

Ámbito sanitario de procedencia

Por lo que concierne al ámbito sanitario de procedencia de estas solicitudes, hay que decir que más del 60% corresponde a Atención Hospitalaria, el 39,1% a Atención Primaria y el 0,1% restante a residencias. Por especialidades, 101 peticiones fueron presentadas ante profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que 40 se tramitaron ante especialistas en Neurología. El resto se enmarca en áreas como Medicina Interna y Oncología, entre otras. En el 61,7% de los casos, la prestación de la ayuda para morir tuvo lugar en el hospital, el 37,2% en los domicilios y el 1,1% restante en residencias.

En relación con el perfil de las personas solicitantes, la distribución por sexos refleja equilibrio: 120 hombres y 115 mujeres. La edad media se sitúa en 67 años, con un promedio de 66 años en los hombres y de 67 en las mujeres. Hasta la fecha, la persona más joven que ha accedido a la eutanasia en las Islas tenía 28 años y la mayor 90.