Canarias impulsa el protocolo de urgencias sociosanitarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha impulsado la elaboración del protocolo de urgencias sociosanitarias en conjunto con los Cabildos insulares y el Servicio Canario de la Salud (SCS) para garantizar una respuesta coordinada, homogénea y con seguridad jurídica en todo el Archipiélago.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó este martes, durante el Pleno del Parlamento de Canarias, que el protocolo ha sido fruto de un intenso trabajo técnico, documentado y participado.

«Nuestro objetivo es culminar la firma con el conjunto de los Cabildos insulares y disponer de un protocolo común para toda Canarias que garantice la igualdad de criterios, refuerce la seguridad jurídica y permita ofrecer una respuesta coordinada y eficaz ante las situaciones de urgencia sociosanitaria que afecten a personas en situación de dependencia», apuntó.

Entre otros casos, pretende resolver la situación de personas dependientes que se mantienen en los hospitales a pesar de contar con alta médica.

Avances administrativos, sociosanitarios y jurídicos

En este sentido, la titular de Bienestar Social destacó en el Pleno que los avances se están produciendo en tres planos: el administrativo, agilizando el reconocimiento de la dependencia; el sociosanitario, creando un circuito de coordinación entre hospitales, dependencia y cabildos; y el jurídico y de protección, solicitando la colaboración de la Fiscalía para los casos en los que exista abandono, ausencia de apoyo familiar efectivo o necesidad de proteger los recursos de la propia persona.

Un protocolo dentro del convenio con los cabildos

Asimismo, Delgado recordó que el nuevo protocolo de urgencias sociosanitarias no supone la creación de nuevas competencias ni la imposición de nuevas obligaciones a los Cabildos, sino el desarrollo de una previsión ya recogida en el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Canarias y los cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia.

«Dicho convenio, firmado por todas las partes, establece expresamente entre las obligaciones de los Cabildos la atención de las urgencias sociosanitarias derivadas desde la Dirección General de Dependencia, conforme al protocolo específico que debía incorporarse como documento adjunto al propio acuerdo», explicó la consejera.

Marco normativo de la dependencia

El marco normativo vigente atribuye a la Comunidad Autónoma la ordenación, planificación y coordinación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración y aprobación de los Programas Individuales de Atención (PIA).

En este sentido, la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias y el Decreto 46/2025 establecen que corresponde a la Dirección General de Dependencia la tramitación, valoración y coordinación de los procedimientos vinculados al sistema de dependencia.

Derivación de casos desde Dependencia

Por ello, el protocolo determina que la derivación de los casos de urgencia sociosanitaria vinculados a recursos del sistema de dependencia se realice desde la Dirección General de Dependencia, garantizando así la correcta integración de cada caso dentro del procedimiento legalmente establecido.

Competencias de los cabildos

Candelaria Delgado señaló que este mecanismo no altera las competencias propias de los Cabildos, que continúan siendo responsables de la organización y gestión de los servicios especializados, así como de la asignación material de las plazas y recursos disponibles en cada isla.