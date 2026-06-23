Es oficial: la DGT intensifica los controles en las carreteras con obras y vigilará estas infracciones durante los desplazamientos de verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia y control en carreteras con obras que se prolongará hasta el próximo 28 de junio. El objetivo es reducir las conductas de riesgo en unas zonas especialmente sensibles durante los desplazamientos de verano, cuando muchos conductores se lanzan a las carreteras españolas.

Las obras en las carreteras son tramos en los que muchos conductores no respetan los límites de velocidad establecidos en la vía y, por ello, buscan nuevos métodos para frenar estas conductas. La incorporación de esa tecnología busca mejorar la gestión del tráfico y reducir los riesgos a los que se enfrentan tanto los trabajadores como los usuarios de la vía.

La velocidad uno de los principales peligros en zonas de obras

Según datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, "en 2025 se produjeron un total de 154 siniestros de tráfico relacionados con trabajos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los cuales 26 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones (peatones), mientras que en los otros 128 casos se encontraban dentro de sus vehículos".

La DGT insiste en que la mayoría de los accidentes que afectan a trabajadores de conservación son atropellos provocados por vehículos ajenos a la obra, siendo el exceso de velocidad uno de los factores más influyentes. Las distracciones al volante y determinadas maniobras también contribuyen a aumentar estos siniestros.

Además, esta campaña de Tráfico coincide con la celebración de la iniciativa europea #(S)he Works, I Care, impulsada por la Asociación Europea de Autopistas de Peaje (ASECAP), el miércoles 24 de junio. Esta se celebra con el objetivo de concienciar a los conductores sobre la vulnerabilidad de los trabajadores que desarrollan su actividad en las carreteras.

Los nuevos conos de tráfico inteligentes que avisarán directamente a tu coche cuando haya obras en la carretera / neomotor

Conos conectados

La DGT continúa avanzando con las nuevas tecnologías con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Los conos son uno de los elementos utilizados por los operarios para señalizar las zonas en as que se están realizando trabajos. También están los conocidos como conos conectados, unos dispositivos inteligentes destinados a alertar de obras, incidencias y trabajos de mantenimiento en la vía.

Son dispositivos luminosos y geolocalizados que transmiten automáticamente la ubicación exacta de los trabajos en carretera al Centro Nacional de Gestión de Tráfico a través de la plataforma DGT 3.0. De esta manera, la información puede aparecer en:

Paneles luminosos de carretera

Aplicaciones de tráfico

Navegadores

Vehículos conectados

Tráfico explica que "el uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados. Por otro lado, se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto".