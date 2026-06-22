La OCU lanza un aviso sobre uno de los productos más consumidos en verano: no siempre es tan saludable como parece

Hay alimentos que son un clásico tanto para comer en el trabajo para disfrutar de un día de playa. Muchas personas no tienen tiempo de preparar la comida y optan por comprar ensaladas del supermercado pensando que están eligiendo una opción saludable. Sin embargo, los consumidores deben conocer realmente sus ingredientes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el foco en uno de los productos más recurridos de los supermercados, las ensaladas preparadas. Son un producto que suele relacionarse con como una opción rápida y saludable, pero no en todos los casos.

La OCU ha realizado un estudio sobre nueve ensaladas césar y siete ensaladas de pasta. El análisis determina que siete de las 16 muestras suspenden en su escala saludable, mientras que el resto apenas alcanza una valoración aceptable. El principal motivo está en su composición nutricional, marcada por un exceso de grasas, sal, calorías y aditivos.

Gran cantidad de aditivos

Uno de los aspectos que más preocupa a la organización es la cantidad de aditivos que presentan en algunos productos. Entre la salsa y el resto de ingredientes, especialmente el pollo utilizado en las ensaladas césar, se llegan a contabilizar hasta 15 aditivos diferentes. "Los resultados peores de lo esperado como consecuencia del exceso de aditivos y un desequilibrado aporte nutricional", explican.

También llama la atención la cantidad de grasas que aportan, calorías que lleva cada ensalada y el conjunto de sal entre sus ingredientes. "En lo que respecta a las calorías, las de pasta incluyen de media 183 kcal/100 g, por 163 kcal/100 g de las césar; mientras que en grasas y sal ganan las césar, con un 11% de grasa y 1,1% de sal, por un 9% de grasa y un 0,6% de sal de las ensaladas de pasta", recoge la OCU.

Las ensaladas son siempre son una opción saludable / EUROPA PRESS - Archivo

El etiquetado de los productos

La OCU también hace hincapié en el etiquetado de estos productos, ya que la información nutricional aparece por cada 100 gramos y los envases suelen tener entre 205 y 325 gramos. Además, no se detallan por separado los valores nutricionales de la salsa, pese a que puede tener un peso importante en el aporte final de calorías, grasas y sal.

Aunque la organización destaca algunas ensaladas como buena relación calidad precio, como es el caso de las ensaladas césar de Daylicious de Aldi (2,49 €) y la césar de Alipende en Ahorramás (2,65 €) y o la ensalada de pasta Daylicious Completa Roma también de Aldi (2,85 €).

Consejos de la OCU

Pese a no recomendar su consumo frecuente, la OCU avisa de la importancia de conservar siempre estas ensaladas bien refrigeradas y respetar la fecha de caducidad. "El análisis no reveló presencia de Salmonella, Listeria ni E. coli en ninguna de las muestras, sí el de otras bacterias que podrían acelerar el deterioro de la ensalada una vez abierta", afirman.

Además, advierten que estas ensaladas no siempre cuentan con el tamaño ni el equilibrio nutricional adecuados para una comida completa. Por ello, aconsejan combinarlas con otros alimentas y conseguir así un menú más completo.