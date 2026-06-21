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Multado con 200 euros por llevar la baliza v16 pero no tener en el maletero el segundo elemento obligatorio: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La DGT refuerza los controles a pocos días del inicio del verano y de una operación salida que prevé más de 5 millones de desplazamientos

Los conductores se enfrenatn a graves sanciones

Los conductores se enfrenatn a graves sanciones / E.D.

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Mariona Carol

Quedan solo unos días para que el verano haga acto de presencia y, con él, la primera gran operación salida del año. La Dirección General de Tráfico prevé más de cinco millones de desplazamientos en julio, un volumen que ha llevado a intensificar la vigilancia en carretera, especialmente en lo relativo al equipamiento obligatorio que deben llevar los vehículos.

Revisar el coche, una recomendación que ahora es casi una obligación

Antes de viajar, Tráfico insiste en la importancia de revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico a través de las cuentas oficiales de la DGT, los boletines informativos o el teléfono 011.

El objetivo es reducir riesgos en un periodo en el que las incidencias mecánicas y los accidentes aumentan de forma notable.

La baliza V16 no basta: el segundo elemento obligatorio

La DGT recuerda que el uso de la baliza V16 es obligatorio en caso de incidencia en carretera, ya que permite alertar de forma inmediata al resto de conductores mediante paneles de mensaje variable y navegadores. Sin embargo, este dispositivo no es el único elemento exigido por la normativa.

Muchos conductores desconocen que, en caso de pinchazo o reventón, deben llevar en el maletero un sistema que permita reparar o sustituir el neumático. Así lo recoge el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, que obliga a disponer de una rueda de repuesto completauna rueda de uso temporalun kit repara pinchazos (spray y compresor) o neumáticos runflat, capaces de mantener la movilidad durante unos 100 kilómetros.

El sector de la baliza V16 conectada denuncia &quot;inseguridad jurídica&quot; y falta de claridad institucional

Los conductores deben contar con la baliza para sus desplazamientos de verano / Neomotor

200 euros de multa por no llevar un sistema de sustitución

La Guardia Civil ha comenzado a sancionar a los conductores que, pese a llevar la baliza V16, no cuentan con ninguno de estos sistemas alternativos. La multa asciende a 200 euros, una cantidad que puede sorprender a quienes creen que la baliza es el único elemento obligatorio.

Los expertos de RACE recuerdan que no es imprescindible llevar una rueda de repuesto tradicional, pero sí algún dispositivo que garantice la movilidad del vehículo en caso de avería. La ausencia total de estos elementos supone una infracción que Tráfico ya está penalizando.

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Con millones de desplazamientos a la vista, la DGT ha dejado claro que este verano se extremará la vigilancia. El objetivo es reducir riesgos en carretera y evitar situaciones de peligro derivadas de averías que podrían resolverse con un equipamiento adecuado.

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