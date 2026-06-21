Tribunales
El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa
Antonio Camacho expresa que "lo verdaderamente alarmante" de las resoluciones es que "no han sido notificadas en ningún momento" a los letrados de la esposa del presidente del Gobierno
EFE
El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por haber vulnerado el derecho de defensa.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Antonio Camacho expone que tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional.
Ayer, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas de hoy.
Se trata, para Camacho, de "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho", por vulnerar el derecho a la defensa y la tutela judicial y por adoptar medidas cautelares sin comunicación.
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