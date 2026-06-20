Jornada de oposiciones docentes en Canarias: “Estoy un poco nervioso, pero vamos a intentarlo”

“Estoy súper nervioso porque te juegas tu futuro en un examen”. La frase del opositor Pablo Medina sintetiza lo que se vivió este sábado en 25 centros educativos de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde estaban citados 8.235 aspirantes en busca de una de las 955 plazas docentes en juego. Jornada de tensión. Día D tras meses de estudio -en la mayoría de los casos combinado con el trabajo- para opositores de los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño y Conservatorios.

El IES Tomás de Iriarte, en el santacrucero barrio de Las Delicias, es uno de los recintos educativos en los que se desarrollan las pruebas. Las decenas de personas que se agolpaban en la calle Diego de Almagro desde primera hora de la mañana y los coches en doble fila dejaban claro a cualquiera que pasase por allí que no era un sábado 'normal'. Había quienes esperaban su turno caminando en círculos y otros optaban por una última lectura a aquel tema por el que más habían apostado. “Apenas he pegado ojo en toda la noche. Casi todo el mundo trabaja, son muchos temas… y es imposible sabérselo todo. Al final el factor suerte está ahí”, analizaba una opositora.

Educación Física, Inglés y Música

En este instituto de la capital tinerfeña se examinaban las especialidades de Educación Física, Inglés y Música. El llamamiento por grupos de apellidos estaba previsto entre las 8:45 y las 9:15 horas, a las 9:30 tendría lugar el sorteo de los temas y a las 10:00 comenzaba el examen. Ese era el guion y se cumplió a rajatabla y sin contratiempos. Seguramente hasta mejor de lo previsto. Aún con el proceso de entrada en marcha, el coordinador de Educación Física, Tanausú Cabrera, destacaba la fluidez con la que se estaba desarrollando y que la mayoría de personas citadas ya estuviese en las aulas.

Los nervios eran el denominador común entre la amplia mayoría de los aspirantes. “Estoy un poco nervioso, pero vamos a intentarlo”, decía Stefan Volpi en los instantes previos a su entrada en la zona de examen. Pero también había confianza en que la siempre necesaria suerte acabase de completar el esfuerzo realizado durante la preparación. “Vengo con mucha ilusión, he dedicado mucho esfuerzo y tengo muchas ganas de conseguir la plaza ansiada”, expresó Miguel Ángel González, otro de los aspirantes en este proceso selectivo.

(EN ELABORACIÓN)