Las historias de quienes cuidan también merecen ser contadas

Cuando a la madre de Raquel Espinosa le diagnosticaron alzhéimer con apenas 62 años, una pregunta se instaló en su cabeza: “Vale, ¿y ahora qué hago?”. No era la primera vez que la enfermedad llamaba a la puerta de su hogar. Durante años habían cuidado de su padre, que convivió con una enfermedad crónica y falleció con solo 59 años. Pero esta vez le tocaba a ella asumir un rol principal para el que nadie prepara: el de cuidadora.

Durante años no se separó de ella, acompañándola a medida que la enfermedad avanzaba. “Yo dejé todo: quedar con amigos, hacer mis cosas, pasear, para estar con la persona a la que quiero y la que me necesitaba en ese momento”, recuerda. Hasta que llegó uno de los momentos más difíciles de su vida: la decisión de ingresarla en una residencia.

Hoy, madre e hija siguen siendo “uña y carne”. Porque, aunque el alzhéimer vaya desdibujando poco a poco el pasado, hay vínculos que permanecen. “Creo que todo lo que he vivido con ella ahí queda. Y aunque ella está olvidando sus recuerdos, ahí estoy yo todos los días diciéndole: ‘Mamá, que soy tu hija, que aquí estoy’, y le doy un montón de besos”, cuenta Raquel.

Su historia forma parte de Cuidar, el documental impulsado por Cinfa para visibilizar y rendir homenaje a las personas cuidadoras. En él, Raquel comparte su experiencia junto a otras personas como Álex, Alba, Marta, Antonio, Carola o Ruth, que han abierto las puertas de sus hogares para contar, desde un punto de vista íntimo y personal, cómo viven el cuidado de sus familiares mayores y dependientes.

Durante más de un año, el proyecto recogió conversaciones y testimonios que ponen rostro a una realidad tan cotidiana como invisible. Relatos que hablan de amor y entrega, de cansancio e incertidumbre, de gratitud y de la necesidad de cuidarse y pedir ayuda. También de cómo poner palabras a lo vivido puede convertirse en una forma de alivio para quienes cuidan.

“Siempre nos centramos en el enfermo, que por supuesto es quien necesita ayuda, pero los que estamos alrededor muchas veces pasamos desapercibidos”, reflexiona Raquel. Participar en el documental ha sido para ella una experiencia transformadora. “Fue terapéutico, porque conté de verdad, con el corazón en la mano, lo que yo sentía, lo que estaba viviendo. Desde entonces, cada vez que yo lo hablo, lo normalizo, lloro menos. Y gracias a terapias así, puedo seguir adelante”.

Certamen solidario de documentales

Fue precisamente durante la realización de Cuidar cuando surgió una reflexión. Si vivencias como las de Raquel tienen tanto valor, ¿por qué no seguir abriendo espacios de conversación sobre una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad? ¿Por qué no invitar a otras personas y familias a compartir sus propias historias de cuidado a través del lenguaje audiovisual?

Y de estas preguntas nació Cuidar: la otra mirada, el nuevo certamen solidario impulsado por Cinfa para seguir dando voz a las personas cuidadoras y a las historias que acompañan los procesos de enfermedad, discapacidad o dependencia.

La convocatoria, abierta hasta el 1 de marzo de 2027, invita a creadores audiovisuales a retratar la realidad de los cuidados en el entorno familiar y afectivo. Un jurado, integrado por especialistas del ámbito documental, representantes de entidades sociales y de pacientes y el presidente de Cinfa seleccionará dos obras ganadoras. Cada una recibirá un premio de 7.500 euros, de los que 2.500 euros corresponderán al autor o autora y los 5.000 euros restantes a una entidad de pacientes o personas cuidadoras vinculada al contenido del documental y elegida por la persona ganadora.

Las obras pueden presentarse a través de la web cuidados.cinfa.com, donde también está disponible toda la información sobre el certamen.

"Para conocer mejor la situación de este colectivo, quisimos escucharles y compartieron con nosotros sus vivencias del cuidado. Sus testimonios nos impactaron tanto que nos pareció importante darles voz, y les invitamos a participar en un documental, que ahora ve la luz coincidiendo con el lanzamiento del certamen”, explica Enrique Ordieres, presidente de Cinfa.

Raquel Espinosa habla sobre su experiencia al cuidado de su madre, diagnosticada con alzhéimer / D.R.

Movimiento Cinfa por los cuidados

El documental y el certamen forman parte del movimiento Cinfa por los cuidados y comparten un propósito en el que la compañía lleva trabajando más de una década: abrir una ventana a historias que pocas veces ocupan titulares, pero que forman parte de la vida de millones de personas. Porque cuidar es una experiencia profundamente humana. Una realidad que, tarde o temprano, atraviesa a la mayoría de las familias. Y las historias de quienes cuidan también merecen ser contadas.

“Igual que todos somos o seremos pacientes algún día, todos cuidaremos de un ser querido o seremos cuidados por ellos en algún momento. En Cinfa, queremos estar a su lado y darles ese reconocimiento que merecen”, destaca Ordieres.

Como parte de su movimiento por los cuidados, Cinfa ha promovido otras acciones sociales. Entre ellas destacan el Observatorio Cinfa de los Cuidados, orientado a la investigación, reflexión y sensibilización en este ámbito; la plataforma Cuidados.cinfa.com, con información y recursos para familiares cuidadores; y las Ayudas para entidades sociales en apoyo de las personas cuidadoras, destinadas a promover proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Además, la compañía ha desarrollado acciones de reconocimiento y visibilización como La voz del paciente, La mirada del paciente o Ellas Cuentan —impulsada junto al Club de Malasmadres— y mantiene alianzas con entidades de referencia como Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).