La Aemet emite un aviso especial ante la llegada de la primera ola de calor del año y advierte de un aumento del riesgo de incendios

Ya está confirmado. España está a punto de vivir la primera gran ola de calor del año. La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) ha emitido un aviso especial para avisar de la llegada de este episodio que, por ahora, todo apunta a que se extenderá desde el próximo domingo hasta como mínimo el miércoles de la semana que viene. Los expertos afirman que este episodio podría dejar cifras de récord en todo el país y elevar de forma drástica las temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Las altas temperaturas, además, irán acompañadas de riesgo de tormentas secas en varios puntos del país. Y eso, según advierten las autoridades, podría incrementar aún más el riesgo de incendios en España por lo que se pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Los modelos apuntan a que las temperaturas empezarán su ascenso a partir del sábado 20. Durante esta jornada se esperan temperaturas por encima de 38 grados en los valles interiores de la Península Ibérica, sin descartar alcanzar los 40 grados en la zona oriental. Los termómetros subirán aún más de cara al domingo, cuando se espera alcanzar los 40 grads en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde también podrían darse cifras por encima de los 42 grados de forma local. A lo largo del fin de semana se alcanzarán los 37 grados de forma generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares, sin descartar que en Mallorca puedan alcanzarse los 39. Es probable que, además, entre sábado y domingo se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes.

El lunes 22 es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares. Se podrán alcanzar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42 grados, así como en el interior del Cantábrico oriental y depresiones del nordeste. Se esperan también temperaturas por encima de los 38 grados en la meseta norte y de hasta 40 en La Mancha, interiores del sureste peninsular y de Baleares. Durante esta jornada también es probable que se produzcan tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta sur que podrían llegar acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

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Los pronósticos se muestran aún muy inciertos sobre cómo evolucionará esta situación pero, por ahora, lo más probable es que el martes 23 las temperaturas continúen en ascenso en el tercio occidental, y con pocos cambios en el resto, alcanzando este día el punto álgido del episodio. Para entonces se esperan temperaturas superiores a los 42 grados en varios puntos del país. "A partir del miércoles 24 el escenariomás probable, dentro de un margen de incertidumbre, es que comiencen los descensos térmicos", advierten desde la Aemet mientras recuerdan que "en estos momentos, lo más probable es que los descensos térmicos sean más generalizados y acusados a partir del jueves 25 o el viernes 26, aunque la incertidumbre es muy elevada, por lo que no se puede descartar que la ola de calor continúe durante esta jornada".