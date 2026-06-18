VII Premios AJE Canarias: Clínica Paule se alza con el máximo galardón en la gran noche del emprendimiento joven

El ecosistema emprendedor de las Islas se vistió de gala el pasado miércoles 17 de junio en el Espacio Mutua Tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias celebró la VII edición de los Premios AJE Canarias, una cita que congregó a cerca de 200 asistentes —incluyendo a 64 representantes institucionales y empresariales de todo el archipiélago— con el objetivo de reconocer a las empresas que están marcando el rumbo económico desde la región.

El máximo reconocimiento de la noche, el Premio AJE Canarias, recayó en Clínica Paule, un proyecto capitaneado por Miguel Paule. Nacida originalmente como una clínica de medicina estética en Tenerife, la firma ha logrado consolidarse en poco más de tres años como un sólido grupo sanitario. El jurado ha distinguido su firme apuesta por la excelencia asistencial y su destacada capacidad para generar empleo de calidad en las islas.

Palmarés Completo: Innovación, Sostenibilidad y Empleo

La gala sirvió para radiografiar el talento joven en múltiples sectores, distribuyendo galardones que premian desde la tecnología inmersiva hasta el sector primario tradicional.

A continuación se detallan los galardonados en las diferentes categorías:

Premio AJE Canarias: El máximo reconocimiento de la noche recayó en Clínica Paule , liderada por Miguel Paule, un proyecto que en apenas tres años ha pasado de ser una clínica de medicina estética en Tenerife a consolidarse como un grupo sanitario de referencia.

El máximo reconocimiento de la noche recayó en , liderada por Miguel Paule, un proyecto que en apenas tres años ha pasado de ser una clínica de medicina estética en Tenerife a consolidarse como un grupo sanitario de referencia. Innovación: El galardón fue para Study XR , una plataforma educativa que destaca por su especialización en tecnologías inmersivas y realidad extendida.

El galardón fue para , una plataforma educativa que destaca por su especialización en tecnologías inmersivas y realidad extendida. Internacionalización: Se distinguió la trayectoria de Gilberto "Tito" Machado , tinerfeño afincado en Estados Unidos y CEO de DUPR, el sistema de clasificación que lidera el sector del pickleball a nivel mundial.

Se distinguió la trayectoria de , tinerfeño afincado en Estados Unidos y CEO de DUPR, el sistema de clasificación que lidera el sector del pickleball a nivel mundial. Compromiso Medioambiental: Recayó en Ocean Oasis , una firma canaria que destaca por la producción sostenible de agua potable utilizando energía undimotriz.

Recayó en , una firma canaria que destaca por la producción sostenible de agua potable utilizando energía undimotriz. Generación de Empleo: Fue otorgado a David Rodríguez Pastelería , premiando su sólido modelo de crecimiento y su estrategia de apertura de nuevos establecimientos.

Fue otorgado a , premiando su sólido modelo de crecimiento y su estrategia de apertura de nuevos establecimientos. Compromiso Social: El reconocimiento fue para Nito Frutas y Verduras por su labor de distribución en las ocho islas colaborando estrechamente con los productores locales.

El reconocimiento fue para por su labor de distribución en las ocho islas colaborando estrechamente con los productores locales. AJE Under 30: Esta categoría premió a DataGrowth , una consultora especializada en inteligencia artificial y analítica de datos fundada por Elena Alcover y Pablo Ramos.

Esta categoría premió a , una consultora especializada en inteligencia artificial y analítica de datos fundada por Elena Alcover y Pablo Ramos. Cultura: El galardón distinguió a Samuel Cruz Palenzuela por su libro "Canario, conoce tu REF", una obra de carácter puramente divulgativo sobre el Régimen Económico y Fiscal de las islas.

En el apartado de los reconocimientos especiales, la organización distinguió a la consultora Cumbre 8 en la categoría de Alianzas Estratégicas; y a Alfonso Cabello Mesa (viceconsejero de la Presidencia y presidente de PROEXCA) con el premio al Apoyo Institucional.

Un impulso al talento con proyección exterior

La velada puso de manifiesto la madurez del empresariado joven canario. La federación regional (que agrupa a AJE Tenerife, AJE Las Palmas y AJE Under 30) se reafirmó como el gran punto de encuentro para el emprendimiento en el Archipiélago. "Estos premios demuestran que desde Canarias se están construyendo empresas capaces de competir y marcar el rumbo en cualquier mercado. Reconocer ese talento es también nuestra forma de impulsar a quienes vienen detrás", destacó María Delgado, presidenta de AJE Canarias.

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Por su parte, Arianna Gassmann, presidenta de AJE Tenerife, quiso poner en valor el esfuerzo organizativo del evento: "Detrás de una noche así hay una junta directiva y un equipo entregados que llevan semanas trabajando para que cada detalle salga adelante. Me siento muy orgullosa de las personas que me acompañan, porque son ellas las que hacen posible que AJE siga siendo un punto de encuentro imprescindible para los empresarios canarios".