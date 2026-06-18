Laureà Fanega, director de Fundació Barcelona Capital Nàutica: "Barcelona presentará una hoja de ruta para impulsar la resiliencia costera en todo el mundo"

Los estudios internacionales alertan de que la frecuencia de inundaciones costeras extremas se ha triplicado, amenazando infraestructuras y hábitats costeros. El Mediterráneo será una de las regiones más afectadas. Barcelona será el lugar elegido el próximo otoño para la presentación de una hoja de ruta global para impulsar la resiliencia urbana de la costa en todo el mundo. Será el Barcelona Manifesto, que "propondrá una visión compartida, principios y compromisos básicos para adaptar las ciudades costeras al cambio climático, proteger los ecosistemas marinos y reforzar la cohesión social", ha explicado a EL PERIÓDICO el director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Laureà Fanega, tras su intervención en el III Foro del Mediterráneo de Prensa Ibérica.

La FBCN alberga el Ocean Decade Collaborative Center, el único centro internacional dedicado a la economía azul colaborador con la Unesco, que ha impulsado el manifiesto junto con el Ayuntamiento de Barcelona. El documento "mostrará las conclusiones de un trabajo que estamos realizando con ciudades y regiones de todo el mundo, y con los mejores científicos internacionales de la materia", ha revelado Fanega. En este sentido, la hoja de ruta para la resilencia de las poblaciones en las costas se ha elaborado a partir de soluciones basadas en la ciencia, datos y necesidades de los gobiernos locales y regionales.

Ciudades y expertos

Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha invitado a más de 40 ciudades de todo el mundo a debatir sobre las soluciones para avanzar hacia la resiliencia costera. Por otro, la FBCN cuenta ha reunido a "12 sabios de todo el mundo que trabajan para llegar a conclusiones basadas en la ciencia", ha detallado el director de la FBCN. Las conclusiones de ambas perspectivas darán forma al manifiesto, que se lanzará en el marco del Tomorrow. Blue Economy World Congress, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre en la ciudad, y que reunirá a expertos, emprendedores, empresas e inversores centrados en la transformación hacia una economía azul sostenible, con un enfoque en la innovación.

"La UNESCO ha convertido a Barcelona en capital global de la economía azul" al alojar el Centro Colaborador de la UNESCO para la Economía Oceánica Sostenible, el único del mundo que no está vinculado directamente a una universidad o centro de investigación. La alianza entre el conocimiento y el sector empresarial, gracias al gran ecosistema que se ha erigido en la capital catalana, ha permitido que lidere la misión de lograr que la toma de decisiones políticas y empresariales se base en la evidencia científica.

Atracción internacional

Fanega también ha destacado la implicación de la Fundación y el fuerte ecosistema de la economía azul que alberga Barcelona para lograr atraer a la ciudad en 2027 el Advance Maritim Tecnology, una de las principales ferias mundiales destinadas a la descarbonización y aplicación de tecnologías a la náutica y la navegación. "Es un gran evento que atrae a los principales agentes mundiales que trabajan en este campo. Esto implica tecnología, ciencia, nuevos materiales... Es un ejemplo claro que demuestra que la sostenibilidad es rentable", ha explicado.

"Resulta paradójico que, siendo un planeta donde el 71% de la superficie es agua y solo el 29% es masa continental, sigamos viviendo de espaldas al mar, considerándolo un medio ajeno", ha afirmado. Aun más cuando prácticamente todo lo que tenemos hoy en las manos ha llegado por vía marítima, ya que el 80% de todo el comercio se mueve en barco. "Sin embargo, el ciudadano de a pie no es consciente de esta interconexión absoluta", la misma de la que momentos antes hablaba Celine Custeau. Para cambiar este paradigma, la base es la formación. En una ciudad costera como Barcelona, ha señalado que es una contradicción que haya más niños que sepan esquiar que niños que naveguen. Necesitamos llevar el mar a las escuelas y educar a las nuevas generaciones en la cultura marítima.

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Fanega ha remarcado como la competición deportiva a vela, que utiliza la última tecnología, permite la transferencia hacia modelos de transporte marítimos más sostenibles, como la propulsión por el viento. "Estamos ante un cambio cultural idéntico al que vivimos hace décadas con el tabaco: antes un profesor podía fumar dentro de la clase y se veía normal; hoy es impensable. De la misma manera, la Economía Azul transformará nuestra relación con el entorno para convertirse, de forma obligatoria e irreversible, en el garante de la calidad de vida de las personas".